Iran prijeti udarom na sve ekonomske centre Bliskog istoka ako se napadi Izraela i SAD-a nastave

Iranski visoki vojni zvaničnik poručio je da će Iran napasti sve bliskoistočne ekonomske centre ukoliko Izrael i Sjedinjene Američke Države nastave sa svojim napadima na tu zemlju,piše Avaz

General iranskog Korpusa islamske revolucionarne garde Ebrahim Jabbari upozorio je danas da bi nastavak američko-izraelskih napada mogao dovesti do odmazde Irana protiv “svih ekonomskih centara” na Bliskom istoku.

– Neprijatelju govorimo da ako odluči napasti naše glavne centre, mi ćemo napasti sve ekonomske centre u regiji – kazao je Ebrahim Jabbari.

On se potom osvrnuo na ekonomske posljedice iranskog odgovora na američko-izraelski napad.

– Zatvorili smo Hormuški moreuz. Trenutno je cijena nafte iznad 80 dolara i uskoro će dostići 200 dolara – citirala ga je iranska novinska agencija ISNA. Istovremeno, cijena nafte Brent popela se iznad 85 dolara prvi put od jula 2024. godine.

