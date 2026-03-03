“Amerika mora reći Izraelcima da nisu glavni!”

Slavni američki komentator Tucker Carlson pozvao je Sjedinjene Države da “obuzda Benjamina Netanyahua”.

“Oprostite, to nije antisemitizam. Riječ je o šefu države čije odluke dovode do pogibije Amerikanaca i utječu na tok svjetske historije, na prosperitet, ali i na budućnost Sjedinjenih Država”, rekao je Carlson u svojem najnovijem podcastu na mreži Tucker Carlson Network.

Bivši voditelj Fox Newsa dodao je: “Sjedinjene Države moraju reći vladi Izraela: ‘Vi niste glavni.’ … Nijedna administracija nije platila višu cijenu zbog popuštanja nego sadašnja administracija.”

Pokušao odgovoriti Trumpa od napada

Carlson, saveznik predsjednika SAD-a Donalda Trumpa, protivio se vojnoj akciji te se, prema pisanju New York Timesa, čak nekoliko puta sastao s Trumpom u Bijeloj kući kako bi ga odgovorio od napada.

Nekoliko američkih zvaničnika, uključujući predsjednika Zastupničkog doma Mikea Johnsona, branilo je poteze Washingtona kao “preventivne”, uz obrazloženje da su znali kako će Izrael napasti, iako su izjave izraelskog premijera Benjamina Netanyahua sugerirale drukčije.

“Donald Trump je najsnažniji vođa na svijetu. On čini ono što smatra ispravnim za Ameriku”, rekao je Netanyahu sinoć za Fox News.

On je sinoć izjavio da su Saudijska Arabija i Katar uhvatili i “uhapsili agente izraelskog Mossada koji su planirali bombaške napade u tim zemljama”.

“Zašto bi Izraelci izvodili bombaške napade u zaljevskim državama koje su također meta iranskih napada?”, upitao je Carlson u svojoj emisiji, dodajući: “Zar nisu na istoj strani?”

“Izrael želi nauditi Iranu, Kataru, UAE-u, Saudijskoj Arabiji, Bahreinu, Omanu i Kuvajtu”, rekao je.

Carlson je također naveo da Izrael namjerno sije haos među američkim arapskim saveznicima.

U februaru su izraelski sigurnosni zvaničnici zadržali Carlsona i članove njegove ekipe ubrzo nakon što je intervjuirao američkog ambasadora u Izraelu Mikea Huckabeeja.

Prema navodima New York Timesa, Carlson je bio jedna od rijetkih osoba iz užeg kruga koja je pokušala Trumpa odgovoriti od napada na Iran.

Prilikom tri sastanka u Ovalnom uredu upozorio je da bi rat ugrozio američke živote, povećao cijene energije i destabilizirao regiju. Tvrdio je da SAD bivaju povučeni u sukob zbog Izraela i pozivao Trumpa da odoli tom pritisku.

Trump je rekao da razumije opasnosti, ali da osjeća kako ne može ostati po strani ako Izrael napadne.

