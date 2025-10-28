Ovo je službeno najzdravija riba na svijetu, a sve je popularnija: Losos više nije na prvom mjestu

Osim nutritivne vrijednosti, sve se veća pažnja posvećuje i zaštiti okoliša te održivom ribolovu. Ako često stojite pred ribarnicom i niste sigurni koja je riba najzdravija, a ujedno i dobra za planet, evo pomoći – ovo su vrste koje su najbolje s obzirom na održivost, nizak sadržaj žive i nutritivne prednosti, prema medicinskom portalu EatingWell.

Skuša

Vrste skuša koje se love učinkovitim metodama ne uzrokuju ozbiljna oštećenja morskih staništa, što ih čini ekološki prihvatljivim izborom. Ova riba izraženog okusa bogata je omega-3 masnoćama i proteinima (oko 16 grama u porciji od 85 g). Odlično se slaže s jačim začinima.

Divlji losos (uključujući i konzervirani)

Većina lososa, bilo iz uzgoja ili iz divljeg ulova, ima nizak sadržaj žive i drugih onečišćivača.

Nutritivno gledano, losos iz uzgoja i divlji losos imaju sličan udio korisnih omega-3 masnoća. Konzervirani losos pristupačniji je, a osim omega-3 masnoća, izvrstan je izvor kalcija – 85 grama sadrži oko 240 mg, što je otprilike četvrtina dnevne potrebe odrasle osobe.

Sardine (uključujući i konzervirane)

Male i povoljne, sardine se s pravom ubrajaju među “superhranu”. U samo 85 g sadrže gotovo 300 mg omega-3 masnoća te su prirodno bogate vitaminom D i kalcijem (oko 25% dnevne potrebe).

Brzo se razmnožavaju i lako se oporavljaju od prekomjernog izlova. Sardine su izvrsne i u jelima poput tjestenine s limunom i češnjakom, prenosi Nova.rs.

Facebook komentari