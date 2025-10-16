Omiljena jesenska “grickalica”: Evo 3 načina kako da savršeno ispečete kestene

Bilo da se radi o pripremi u mikrovalnoj, pećnici ili tavi, ovo je sve što će vam ikad trebati za najlakše i najbolje pečene kestene.

Mikrovalna

Zarežite poprečno kestene i stavite ih u staklenu posudu. U drugu staklenu posudu ulijte vodu i zajedno ih stavite u mikrovalnu. Mikrovalnu namjestite na najjače i pecite kestene 4 do 5 minuta.

Nakon toga ih stavite na 5 minuta u papirnatu vrećicu i to je cijela mudrost. Navalite!

Pećnica

Zarežite kestene i stavite ih u lonac s vodom. Uključite vatru i kuhajte dok voda ne uzavre, a potom ih ocijedite, stavite u posudu za pečenje i pecite na 220 stepeni 20 do 25 minuta.

Kada su gotovi, zamotajte ih u kuhinjsku krpu i pustite da odstoje nekoliko minuta.

Tava

Dno tave prekrijte krupnom soli, kestene zarežite poprečno i rasporedite na sol. Upalite vatru, poklopite tavu i pecite 20 do 25 minuta.

Kestene zamotajte u kuhinjsku krpu i ostavite tako 5 minuta ili koliko možete izdržati. prenosi Radiosarajevo.

