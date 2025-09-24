Ljekari upozoravaju: Ovo je najgori sir za vaše srce, a svi ga jedemo

A jedna od namirnica koja se najčešće povezuje s takvim obrocima svakako je sir, a njegova konzumacija može utjecati i na naše raspoloženje.

Stručnjaci objašnjavaju da sir sadrži proteine ​​i aminokiseline koje stimulišu lučenje hormona povezanih s osjećajem blagostanja, što objašnjava zašto ga mnogi ljudi doživljavaju kao hranu koja ih čini sretnima.

Ali kada je u pitanju zdravlje srca, vrsta sira koju odaberete igra važnu ulogu.

Upozorenje stručnjaka

Kardiolog dr. Tariqshah Syed naglašava da je ključno biti svjestan količine i vrste sira koju konzumiramo.

„Umjerena konzumacija sira obično ima mali utjecaj na nivo LDL holesterola, ali sirevi s visokim udjelom masti mogu ih značajno povisiti ako se jedu previše i prečesto“, rekao je za Parade.

Glavni razlog za to je sadržaj zasićenih masti, koje povećavaju rizik od srčanih bolesti, moždanog udara i visokog krvnog pritiska.

Najproblematičniji su sirevi bogati zasićenim mastima i natrijumom.

Dr. Syed objašnjava: “Prerađeni sirevi i tvrdi, punomasni sirevi poput cheddara i parmezana imaju više zasićenih masti i soli, što može povisiti nivo LDL holesterola i krvni pritisak”.

Najgori primjer je maskarpone, koji ima 29 grama zasićenih masti i 44 grama ukupnih masti po porciji. Poređenja radi, oko 60 grama čedar sira ima 23 grama zasićenih masti i 364 miligrama natrijuma, što lako premašuje preporučeni dnevni unos Američkog udruženja za srce, prenosi n1.

Zdravije vrste sira

Međutim, postoje i vrste sira koje se smatraju korisnijim za zdravlje srca.

Dr. Syed preporučuje opcije s manje masti poput mozzarelle, rikote i svježeg sira . Na primjer, pola šolje rikote sadrži deset grama zasićenih masti, dok ista količina svježeg sira sadrži samo tri grama.

Pored odabira sira, važno je i s čime ga kombinujete – stručnjaci preporučuju da ga jedete s voćem ili cjelovitim žitaricama, što pomaže u kontroli porcija i boljoj nutritivnoj ravnoteži. Umjerena konzumacija i promišljen izbor omogućavaju da sir ostane dio vaše prehrane bez ikakvih većih rizika za srce.

