Ovo su razlozi zbog kojih biste trebali konzumirati dinju

Stručnjaci ističu da je dinja bogata antioksidansima i beta-karotenom, koji pomažu pripremi kože za izlaganje suncu i u borbi protiv slobodnih radikala-molekula odgovornih za ubrzano starenje kože. Zbog toga dinja predstavlja prirodan i zdrav način da održimo kožu svježom i njegovanom tokom cijelog ljeta.

Osim što povoljno djeluje na kožu, dinja ima i značajan utjecaj na probavu. Zbog bogatog sadržaja vlakana, pomaže boljem izlučivanju i doprinosi ravnom stomaku. Također, riječ je o niskokaloričnom voću-u 100 grama dinje nalazi se samo 34 kilokalorije, što je čini pogodnom za one koji paze na unos kalorija.

Za mnoge ljude ljeto može donijeti problem otečenih i teških nogu. Dinja je prirodni diuretik koji pomaže uklanjanju viška vode iz organizma, što olakšava osjećaj težine u nogama. Zbog visokog sadržaja kalijuma i kalcijuma, dinja također može smanjiti otoke u donjim ekstremitetima.

Sezona dinje traje od jula do septembra, pa je preporučljivo uključiti je u svakodnevnu ishranu tokom ljeta. Međutim, stručnjaci savjetuju da se dinja jede samostalno, odnosno da se ne kombinuje s drugim vrstama voća u voćnim salatama. Takve kombinacije mogu izazvati nadimanje i probleme s varenjem.

Idealno je dinju konzumirati kao užinu između obroka, jer je za bolju probavu poželjno izbjegavati voće neposredno nakon glavnih jela.

Ukoliko želite osvježavajući i zdrav ljetni obrok, dinja je odličan izbor-kako za kožu, tako i za probavu i opšte dobro stanje organizma. prenosi Klix.

