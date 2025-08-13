Ispijanje kafe može vam pomoći da živite duže, ali samo ako je konzumirate u ovo doba dana

Novo istraživanje otkrilo je i koje je vrijeme najbolje za ispijanje kave kako bismo uživali u maksimalnim učincima kave.

Istraživanje objavljeno u časopisu European Heart Journal analiziralo je podatke o zdravlju i navikama 40.725 odraslih osoba iz Nacionalnog istraživanja o zdravlju i prehrani u Sjedinjenim Američkim Državama koje je provedeno između 1999. i 2018. te 1463 odrasle osobe iz Studije provjere životnog stila žena i muškaraca. prenosi N1.

Istraživači sa sveučilišta Tulane i s Harvarda proučili su podatke o navikama ispijanja kave – uključujući i doba dana u koje su je konzumirali.

Utvrđeno je da 36 posto sudionika istraživanja pilo kavu u jutarnjim satima, 14 posto pilo je kavu tijekom cijelog dana, a preostalih 48 posto uopće nije pilo kavu.

Istraživači su otkrili da ljudi koji ujutro piju kavu imaju manji rizik od smrtnosti povezan s kardiovaskularnim bolestima – čak 31 posto manji u usporedbi s onima koji piju kavu tijekom cijelog dana, ali i onih koji uopće ne piju kavu.

Studija je zaključila da pijenje kave ujutro može biti snažnije povezano s manjim rizikom od smrtnosti nego pijenje kave kasnije tijekom dana.

Ako niste osjetljivi na kofein i liječnik vam nije preporučio njegovo izbjegavanje, jutarnja kava mogla bi imati znatne prednosti na zdravlje ljudi te nadmašiti eventualne rizike, može se zaključiti iz studije objavljene u časopisu European Heart Journal.

