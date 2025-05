Nutricionisti tvrde da jednu vrstu hrane posebno trebate ograničiti u svojoj ishrani

Često odvojeno govorimo o zdravlju mozga i srca. Pa ipak, to dvoje je usko povezano. Vaš mozak zavisi od krvi bogate kisikom iz srca kako bi obavljao sve svoje funkcije.

Međutim, kada dođe do moždanog udara, arterija koja vodi do mozga ili unutar njega se blokira ili pukne. Kao rezultat toga, taj dio mozga ne može dobiti kisik koji mu je potreban, a te moždane ćelije umiru, što dovodi do posljedica koje mijenjaju život, navodi Eating Well.

Prema Američkom udruženju za srce, moždani udar je peti vodeći uzrok smrti u SAD-u i vodeći uzrok invaliditeta. Zato nikada nije prerano da preduzmete mjere za podršku zdravlju mozga i srca.

Dobra vijest je da se moždani udari u velikoj mjeri mogu spriječiti, a usvajanje prehrane zdrave za srce jedan je od najmoćnijih koraka koje možete poduzeti da biste smanjili rizik. Međutim, prehrana koja podržava srce nije samo stvar onoga što jedete. Radi se i o tome što ne jedete, posebno slatku hranu poput zaslađenih napitaka, slatkiša, kolačića, torti i muffina.

Kako slatka hrana može povećati rizik od moždanog udara

Dugoročno gledano, prekomjeran unos šećera može izazvati niz negativnih učinaka na zdravlje srca, što zajedno povećava rizik od moždanog udara.

Može izazvati upalu

Istraživanja otkrivaju da je prehrana bogata šećerom osnovni uzrok hronične upale. To može dovesti do dugog popisa hroničnih bolesti, uključujući moždani udar.

Hronična upala u tijelu može dovesti do oštećenja krvnih žila i nakupljanja plaka, suženih ili otvrdnutih arterija, faktora koji mogu povećati rizik od moždanog udara. Međutim , to nije jedini način na koji upala može izazvati moždani udar. Prema jednoj studiji, oštećenje organa u cijelom tijelu povezano s upalom može potaknuti oslobađanje štetnih tvari koje putuju u mozak, povećavajući rizik od moždanog udara i ometajući oporavak od moždanog udara.

Ako se pitate koliko je dodanog šećera dozvoljeno, Američko udruženje za srce preporučuje dnevni maksimum od 6 kašičica za žene ili 9 za muškarce .

Mogu povisiti šećer u krvi

Većina nas konzumira previše šećera. Čak i ako ne pijete zaslađena gazirana pića, šećer u desertima, žitaricama, jogurtu s okusom i slatkim grickalicama može se brzo nagomilati. Kada konzumiranje previše šećera postane redovna pojava, to može dovesti do velikih fluktuacija šećera u krvi koje mogu oštetiti krvne sudove. To, zauzvrat, može povećati rizik od razvoja krvnih ugrušaka u mozgu koji uzrokuju moždani udar. U stvari, jedna studija je otkrila da za svakih 5 posto povećanja ukupnog unosa kalorija iz dodanih šećera, rizik od moždanog udara raste za 10 posto. Ipak , nisu svi dodani šećeri jednaki. Istraživanja otkrivaju da dodani šećeri iz napitaka zaslađenih šećerom imaju najveći utjecaj na rizik od moždanog udara.

Često dolaze s nezdravim mastima

Konzumiranje previše hrane s visokim udjelom šećera ne samo da povećava nivo šećera u krvi, već može indirektno povisiti i nivo holesterola, što također može povećati rizik od moždanog udara. To je zato što mnoge slatke namirnice poput kolačića i peciva također imaju visok sadržaj zasićenih masti koje podižu holesterol, a nedostaju im vlakna koja regulišu šećer u krvi.

Nutrijenti na koje se treba fokusirati za zdravlje srca

Nekoliko hranjivih tvari kojima treba dati prioritet kako biste održali zdravlje srca i zaštitili se od moždanog udara.

Vlakna: Vlakna nisu samo za bolje zdravlje probavnog sistema – pomažu u vezivanju lošeg LDL holesterola u tijelu i pomažu u njegovom uklanjanju iz tijela.

Jedite manje natriju: Prekomjerni unos natrijuma može doprinijeti visokom krvnom pritisku, što je glavni faktor rizika za moždani udar. Stoga je važno pratiti koliko ovog minerala unosite.

Omega-3 masne kiseline: Studije su otkrile da veći unos omega-3 masnih kiselina može smanjiti rizik od moždanog udara. One pomažu u smirivanju upale, snižavanju nivoa triglicerida, pa čak mogu pomoći i u održavanju zdravog krvnog pritiska.

Visok sadržaj kalija: Ovaj mineral pomaže u suzbijanju učinaka natrija na povišen krvni pritisak, što ga čini ključnim saveznikom u zaštiti od moždanog udara. Postoji mnogo namirnica koje sadrže kalij (ne samo banane). Da biste se zasitili, pokušajte dodati više lososa, avokada, graha i tamnog lisnatog povrća na svoj tanjir, prenosi Klix.

Facebook komentari