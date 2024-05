Umočili cuclu u med i dali bebi: Dijete jedva preživjelo

Med može biti smrtonosan za djecu mlađu od godine dana jer može rezultirati dojenačkim botulizmom, teškom bolešću koju uzrokuje bakterija Clostridium botulinum. Na to je putem društvenih mreža upozorio jedan ljekar iz Singapura.

Muškarac koji se predstavlja kao dr. Sam otkrio je zašto naizgled bezopasna namirnica može biti kobna za dojenčad i kako konzumacija manje od jedne žličice može izazvati paralizu, oštećenje živaca, pa čak i smrt.

Podijelio je priču o dvomjesečnom djetetu koje je naizgled preko noći završilo u bolnici iako je bilo isključivo dojeno. Beba je iznenada prestala piti mlijeko i potpuno je klonula. Ljekari su ustanovili da ima oslabljen tonus mišića, a ubrzo je dobila napade, infekciju prsnog koša i borila se s disanjem.

Ljekari nisu mogli pronaći problem, sve dok nije obavljena analiza stolice.

– Ljekarski tim proveo je niz testova, ali nisu mogli pronaći temeljni problem. Beba je premještena na intenzivnu njegu i ljekari su počeli pripremati roditelje da neće preživjeti – ispričao je.

Nakon što je stigla analiza stolice, otkriveno je da se u njoj nalazi bakterija Clostridium botulinum, koja proizvodi toksin koji paralizira mišiće. Daljnjom istragom je utvrđeno da su roditelji umočili djetetovu cuclu u med kako bi mu bila privlačnija,piše Avaz

– Spore iz meda su ušle u bebina crijeva i razmnožavale se, što je na kraju dovelo do dojenačkog botulizma. Med je siguran za djecu stariju od godinu, ali crijeva mlađe bebe nisu dovoljno razvijena da se bore protiv bakterija – pojasnio je dr. Sam.

Ljekar je otkrio da i sirovi i prerađeni med sadrže bakterije, zbog čega med dolazi s upozorenjem da se njime ne smije hraniti dojenčad mlađa od godine. Srećom, beba, na čiji je slučaj dr. Sam upozorio, izliječena je i nakon mjesec otpuštena iz bolnice.

