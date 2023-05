16 činjenica o vašoj bebi: Znate li da u prvoj godini života potroše više od 3000 pelena?

Slatke, umiljate i znatiželjne čim se rode, bebe su u najmanju ruku nevjerovatne. Beba može uljepšati dan i rastopiti vam srce svojim osmijehom te otvoriti potpuno novi pogled na život.

No to sve već znamo o bebama. Ono što možda ne znate je da bebe nisu samo slatke, već su prepune raznih iznenađenja koja dokazuju da su doista najneobičnija mala bića na planeti.

Stoga, sigurno će vas oduševiti ovih 16 zanimljivih činjenica o prvoj godini života vaše bebe.

Bebe su rođene za ples

Istraživanja su dokazala da se bebe rađaju s urođenim osjećajem za ritam. Iako možda još nisu u stanju svladati pokret, dokazano je da imaju instinktivnu sposobnost reagovanja na ritam i tempo muzike, pa čak im je ritam zanimljiviji od govora.

Novorođenčad se odlično snalazi u vodi

Bebe se rađaju s “ronilačkim refleksom” koji uzrokuje da se njihovo tijelo prirodno prilagođava okolini kada je uronjeno u vodu. Bebini otkucaji srca će se usporiti i ona će instinktivno zadržati dah kada je pod vodom. Poput ribe, bebe zapravo mogu disati i gutati u isto vrijeme prvih nekoliko mjeseci svog života. Tu su vještinu svladale u maternici, ali je počinju zaboravljati oko 6. mjeseca života.

Bebe se rađaju sa 300 kostiju

To je čak 94 više kostiju nego što ih imaju odasle osobe. Gdje nestaju tokom razvoja, pitate se. Spajaju se u veće kosti.

Samo se ljudske bebe osmjehuju

Tako je. Ljudska dojenčad jedina je vrsta koja se smiješi svojim roditeljima. Nismo li blagoslovljeni?

Koljena su im od hrskavice

Nema koljena? Bez brige. Naime, koljena novorođenčadi su u potpunosti građena od hrskavice, tj. od istog tkiva koje čine nos i uši odraslih osoba. Zapravo, bebina patela, ne razvija se u tvrdu kost sve dok dijete ne uđe u predškolsku dobi (između treće i pete godine).

Bebe u prvoj godini potroše oko 3360 pelena

To je puno pražnjenja crijeva. I puno maramica! Ono što je još nevjerovatnije je da novorođenčad obično mokri svakih 20 minuta dok im se mjehur ne počne razvijati. Dobro je što su pelene tako upijajuće, zar ne?

Dojenčad prvo prepoznaje crvenu boju

Neki stručnjaci smataju da novorođenčad može vidjeti samo crnu, bijelu i sivu, dok drugi tvrde da mogu vidjeti različite nijanse, ali su mutne. Međutim, prva boja koju djeca prepoznaju je crvena. Posljednje boje? Plava i ljubičasta.

Bebe rastu ludom brzinom

Bebe udvostruče svoju porođajnu težinu do pet mjeseci i utrostruče je do prve godine života.

Narastu oko 1 do 1,5 cm svaki mjesec

Kad bi nastavile rasti ovim tempom, do odrasle dobi bebe bi narasle do 51 metar!

Novorođenčad nema suza

Da, tek rođene bebe plaču, ali nemaju prave suze do dobi od tri sedmice.

Njihovi želuci su veličine oraha

To je ludo! Nije ni čudo što zahtijevaju stalno hranjenje.

Bebe gube kosu s kojom su rođene

I to obično do dobi od četiri mjeseca. Dok kosa s kojm su rođene opada, izrasta potpuno nova kosa.

Bebe će spavati u prosjeku 5400 sati tokom prve godine života

S obzirom na to da godina ima samo 8760 sati, ovo se čini puno! No zapamtite, bebe spavaju samo nekoliko sati u komadu, posebno tijekom prva tri mjeseca.

Bebe će vam uzeti otprilike 44 dana sna

I to samo u prvoj godini života. Sva sreća što su neodoljive!

Njihovi okusni pupoljci prepoznaju samo slatko i kiselo.

Sol se ne uključuje u jednačinu do 4. mjeseca života.

Dojenčad nije baš proporcionalna

Vjerojatno ste primijetili da su testisi vašeg dječaka bili posebno izraženi nakon rođenja. Dok će se oni smanjiti, glava i oči ostat će veliki tokom prve godine. Glava novorođenčeta čini 1/4 dužine njegova tijela, dok je lobanja odraslog čovjeka oko 1/7 ukupne dužine tijela. A bebine oči – već su 75 posto veličine očiju odrasle osobe, piše Story.hr.

Facebook komentari