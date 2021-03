Šta je drukčije kada ostanete trudni s 20, 30 ili 40 godina i kada žena postaje prestara za trudnoću?

Plodnost

Ženina sposobnost da ostane u drugom stanju opada već kad napuni 27 godina, a nagli se pad bilježi do 37 godine života. Ako je par zdrav, 95 posto su šanse da će do 30-te godine života imati 95 posto šanse da dobiju bebu. Nakon toga se šanse umanjuju svake godine za 3 posto. Nakon 40-te one padaju za 5-10 posto, samo 5 godina nakon toga vaše šanse se spuštaju na samo 5 posto.

Napominjemo da je ovo opća statistika i da uvijek postoje izuzetci. Postoje i žene koje se s 25 godina bore s neplodnošću dok ima i onih koje s 45 ostanu nenadano trudne.

Rizik

Kako žena stari tako se povećava i rizik do pobačaja ali i drugih komplikacija. Kod žena mlađih od 30 godina mogućnost za pobačaj iznosi 15-20 posto, dok kod žena koje imaju 40 godina ona raste do 50 posto! Downov sindrom, kao i ostale kromosomske abnormalnosti, nešto je što se veže s godinama majke, a kako majka stari tako se i rizik povećava. Kad žena napuni 35 godina rizik je 1/350, ali u 45. godini on iznosi 1/35. Većina će ljudi zaključiti da je njihovo zavidno dobro zdravlje odlično sredstvo u borbi protiv starenja. Na žalost, jajnicima to nije važno – jeste li vegan ili trčite maratone.

Svaka je žena rođena s određenim brojem jajašaca, a njihov broj i kvaliteta se smanjuju kako starimo.

Dijabetes, pretilost, krvni tlak mogu utjecati na začeće i tijek trudnoće u negativnom smislu pa je dobro ostati zdrav, ali prehrana i aktivnost ne utječu na reproduktivni sustav.

Možda se sad pitate ako su brojke ovakve, kako onda tako često vidimo da je neka poznata dama u svojim 50-tim godinama rodila blizance? Dok se čini da su brojke niske, velik je broj onih koji u svojim 40-tim godinama ostanu u drugom stanju i imaju sasvim normalnu trudnoću. Uz to se mora znati da je puno onih koji potraže pomoć liječnika, umjetne oplodnje…

Medicina smatra kako je najbolje vrijeme za trudnoću razdoblje od 20 do 24 godine, ali emocionalno, financijski možda za većinu nas i nije, stoga je sve više parova koji se odluče na čekanje…

Dr. Christopher Montville pojašnjava: „Idealno bi bilo da par počne planirati trudnoću do 37 godine, jer će tako povećati šanse za zdravom trudnoćom“, te dodaje da ako se nađete blizu tih godina, a gospodin pravi još nije na vidiku – zamrznite jajašca kako biste povećali šanse za kasnijom trudnoćom.

Ako planirate trudnoću sigurno znate da ne postoji pravo vrijeme, ali ako vam je majčinstvo jako bitno, razmišljajte o proširenju obitelji na vrijeme.

Rutinske laboratorijske pretrage kod zdravih trudnica

Koje pretrage treba trudnica obaviti, pojasnila je naša suradnica, Jadranka Belan Žuklić dr.med., specijalist ginekologije i porodništva:

U prvom tromjesečju to su kompletna krvna slika, glukoza u krvi natašte, urinokultura, TSH, krvna grupa i Rh-faktor te testovi na kontakt sa virusom hepatitisa B i C te sifilisom. Na temelju anamneze, ginekolog može proširiti opseg pretraga.

“U 2. tromjesečju, između 24. i 28. tjedna preporučuje se učiniti test opterećenja glukozom (OGTT). Nekim trudnicama se OGTT preporučuje učiniti već u prvom tromjesečju (starija dob, dijabetes u obitelji, ranije rađanje djeteta težeg od 4.5 kg, raniji spontani pobačaji itd).”

Krajem 2. tromjesečja dobro je ponoviti krvnu sliku jer će zbog ubrzanog rasta ploda biti povećana potreba za željezom te treba procijeniti da li je potrebna nadoknada željeza.

Dodatne ciljane pretrage se rade ako trudnica ima hipertenziju, dijabetes, Rh imunizaciju, ako je bila u kontaktu sa zaraznim bolestima itd,prenosi Ordinacija

Manji broj laboratorija izdaje nalaze s referentnim vrijednostima specifičnim za trudnice. Stoga je vrlo važno da liječnik odgovarajuće interpretira nalaze kako se ne bi radile nepotrebne dodatne pretrage ili nepotrebno liječenje trudnice.

