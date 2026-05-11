Hodanje na prstima kod djece: Kada je normalno, a kada treba reagovati

Hodanje na prstima kod djece je česta pojava u ranom razvoju i često predstavlja normalnu fazu u učenju hodanja, navode stručnjaci.U početnim godinama života djeca ponekad hodaju na ovaj način dok ne usavrše stabilan hod, što se najčešće spontano povlači do druge godine života.

Ukoliko dijete povremeno hoda na prstima, a zatim normalno koristi cijelo stopalo, obično nema razloga za zabrinutost.

Međutim, ako takav način hodanja postane dominantan i traje duže nakon druge godine, preporučuje se konsultacija s pedijatrom ili specijalistom.

U nekim slučajevima, hodanje na prstima može biti povezano s razvojnim smetnjama, uključujući probleme s mišićima i tetivama, neurološke poremećaje ili poremećaje iz spektra autizma, ali tada su prisutni i drugi simptomi,piše Avaz

Stručnjaci naglašavaju da je važno posmatrati širu sliku razvoja djeteta, uključujući govor, motoriku i socijalno ponašanje.Roditeljima se savjetuje da ne forsiraju prerano hodanje i da djeci omoguće kretanje bosim nogama po različitim površinama, što pomaže pravilnom razvoju stopala i ravnoteže.

Ako se hodanje na prstima nastavi i nakon ranog uzrasta, preporučuje se medicinska procjena kako bi se isključili mogući zdravstveni problemi i, po potrebi, uključila terapija.

