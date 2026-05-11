Izraelski doseljenici zauzeli igralište na Zapadnoj obali da spriječe trening palestinske djece

Izraelski doseljenici zauzeli su jučer nogometno igralište u palestinskom selu Umm al-Khair na jugu Zapadne obale kako bi spriječili lokalnu djecu da održe trening.

Ovaj incident se desio na terenu za koji su izraelske vlasti već izdale nalog za rušenje, a o njemu su izvijestili lokalni mediji.Snimke koje su objavili palestinski mediji prikazuju desetak ortodoksnih židovskih muškaraca i dječaka odjevenih u bijelo kako sjede i stoje na travnjaku. Jedan od njih predvodio je ostale u pjevanju stiha iz Ponovljenog zakona: “Mojsije nam je odredio zakon. Zbor Jakovljev njegovom posta baštinom.”

Dok su doseljenici bili na terenu, djeca iz sela u nogometnim dresovima sjedila su sa strane i u tišini promatrala prizor.

Prema palestinskim izvorima, nogometno igralište izgrađeno je prije otprilike dvije godine stranim donacijama. Cilj je bio osigurati prostor za igru djeci u selu od dvjestotinjak stanovnika. Umm al-Khair dio je šireg područja Masafer Yatta, koje se nalazi u blizini Hebrona i suočava se s brojnim izazovima,piše Avaz

Igralište je podignuto na privatnom palestinskom zemljištu, no problem leži u tome što se selo nalazi u Području C Zapadne obale. Na tom teritoriju Izrael ima i vojnu i civilnu upravu, što znači da je za svu palestinsku gradnju potrebna izraelska dozvola. Takve se dozvole gotovo nikada ne izdaju, što mještane prisiljava na gradnju bez odobrenja.

مستوطنون يمنعون أطفال قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل من ممارسة اللعب بالكرة في ملعب مهدد بالهدم ويستفزونهم بالأغاني العبرية .. pic.twitter.com/oQTKqezNMB — فلسطين بوست (@PalpostN) May 10, 2026

Izraelske vlasti izdale su u februaru nalog za rušenje nogometnog igrališta. To je uslijedilo nakon što se organizacija doseljenika Regavim, koja se protivi palestinskoj gradnji u Području C, požalila da umjetna trava postavljena na igralištu “ugrožava” obližnje naselje Karmel, udaljeno svega nekoliko desetaka metara.

