Rođeni da vode glavnu riječ: Ovim horoskopskim znakovima je zapisano u zvijezdama da će biti lideri!

Osobe rođene u ovim znakovima zodijaka se ne plaše riskirati i biti predvodnici. Mnogima su inspiracija i motivacija da se pokrenu. Oni uživaju u tome da preuzimaju inicijativu i donose važne odluke!

Ovi horoskopski znakovi više vole djela nego prazne riječi. U zvijezdama je zapisano da će biti lideri.

Ovan

Ovnovi energiju crpe iz novih izazova i prilika. Kada ništa ne rade, osjećaju se beskorisno.

Izlazak iz zone komfora za njih nije nikakav problem.

Vodenjak

Vodenjaci su osobe kojima ne manjka samopouzdanja. Vrlo su disciplinirani i fokusirani na napredak.

Uvijek se trude da nešto novo nauče i to primjene na vlastitom primjeru. Usprkos samopouzdanju, nije im problem da kada nešto ne znaju zatraže pomoć od stručnijih osoba.

Lav

Lavovi se od malih nogu ističu po svojoj želji da budu najbolji u svemu. Oni su uvijek spremni za akciju i avanturu, znaju učiti iz vlastitih grešaka i potrudit će se da ih nikada ne ponove.

Njihova energija i optimizam privlače ljude slične njima u njihov život, što im također ide na ruku.

Jarac

Jarčevi su dobri lideri, ali i timski igrači. U obje situacije se vrlo dobro snalaze. Veliki su radoholičari, a sebi uvijek postavljaju visoke ciljeve koje na kraju i ispune.

Uvijek se trude da motiviraju druge i pomognu kad treba, što je osobina pravog lidera, piše stil.kurir.

