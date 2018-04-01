Babica otkrila najstresniji trenutak u porođajnoj sali: Mnoge žene ovo navode kao uzrok traume

Babica je navela nekoliko srceparajućih stvari koje se gotovo uvijek dešavaju u porođajnim salama.

Neke žene će osjetiti više boli od drugih, dok će druge možda čak morati biti hitno odvedene na operaciju. Babice su tu da vam olakšaju teške trenutke i uvjere vas da niste same. Lara Basini-Millar, babica koja se pojavila u emisiji “One Born Every Minute”, podijelila je pet stvari koje javnost ne zna o porodilištima, priznajući da joj jedna od njih slama srce, prenosi Mirror.

“Porođajna sala može preći iz mirnog mjesta u haos za nekoliko sekundi. U jednom trenutku svi sjede, ćaskaju i smiju se, a onda se odjednom u sali pojavi 10 članova osoblja koji pokušavaju pomoći, obično zato što beba pokazuje znakove uzbune. Ovo može biti izuzetno traumatično i mnoge žene će baš ovaj trenutak pripisati uzroku svoje porođajne traume”, kazala je.

Dalje je navela da mnoge žene osjećaju potrebu da se izvinjavaju dok se porađaju.

“Izvinjavaju što psuju, što se ne napinju dobro, što predugo traje i to mi apsolutno slama srce jer se niko nikada ne bi trebao izvinjavati ni za šta tokom porođaja”, rekla je.

Dodala je da su muškarci često još više u panici od njihovih partnerica koje se porađaju.

“Partneri često paničare više od majki. Obično mislim da je to zato što je partner taj koji je gotovo samo posmatrač i stoga osjeća da ne može mnogo učiniti”, ispričala je. Taj trenutak može biti zaista težak.

“Vrlo je lako nama babicama da se distanciramo kada nisu u pitanju naši voljen”, ispričala je.

