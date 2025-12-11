Ovo su najčešće fraze koje nezahvalna djeca koriste u razgovoru s roditeljima

Iako razgovori o odgovornosti i traumama iz djetinjstva mogu ublažiti napetost. Psiholog i roditeljski savjetnik Jeffrey Bernstein upozorava da stalno okrivljavanje djeteta nije pošteno ni korisno.

Stručnjaci ističu da se nezahvalnost odrasle djece ponekad može prepoznati kroz određene fraze koje otkrivaju duboko ukorijenjeni osjećaj prava na sve i uvjerenje da su u središtu tuđih života.

Jedna od fraza koje nezahvalna djeca koriste u razgovoru s roditeljima je: “Ne bih bio ovakav da nije bilo tebe”. Prebacivanje krivice je prema Bernsteinu česta osobina nezahvalnih odraslih osoba. Umjesto da preuzmu odgovornost za finansijske probleme, veze ili lični razvoj, oni sve pripisuju roditeljima i traumama iz djetinjstva. Roditelji smiju priznati svoje greške, ali to ne znači da su odgovorni za sve posljedice u odraslom životu njihove djece, piše YourTango.

Odrasla djeca koja osjećaju pravo na tuđu pomoć često očekuju da ih roditelji spašavaju iz svake situacije. Ona ne preuzimaju odgovornost za svoje izbore i vjeruju da roditelji trebaju rješavati njihove obaveze ili probleme. Zbog te perspektive često odbijaju zadatke.

Također, fraza “duguješ mi” upućuje na uvjerenje da roditelji i dalje imaju obavezu ispunjavati sve potrebe svoje odrasle djece. Takva očekivanja najčešće potiču iz odrastanja u kojem je svaki zahtjev bio ispunjen, ali stručnjaci navode da roditelji ne duguju djeci žrtvovanje vlastitog zdravlja.

Uz to, očekivanje stalne finansijske pomoći nije održivo i stvara napetost kod roditelja. Također, nezahvalna djeca često traže pažnju, pomoć i energiju roditelja, a istovremeno odbijaju da uzvrate brigu. Takav hladan stav prema roditeljima otkriva emocionalnu nezrelost i nedostatak empatije.

Osim toga, nezahvalna djeca očekuju da roditelji obavljaju stvari umjesto njih. Rečenica “ne možeš to sam/a shvatiti” izražava ignorisanje činjenice da I roditelji prvi put prolaze kroz vlastite izazove i da zaslužuju podršku.

Iako rečenica “ne moram ti se pravdati” u nekim odnosima može biti zdrava granica, u dinamikama obilježenim nezahvalnošću ona označava emocionalno udaljavanje. Roditelji koji se trude održati odnos time nailaze na zid nezainteresovanosti i sebičnosti.

Čak i kada nisu u stvarnoj potrebi, nezahvalna djeca koriste frazu “stvarno mi je teško” kako bi izazvala osjećaj krivice i natjerala roditelje na pomoć. Iako su svjesni tereta koji to stavlja na roditelje, djeca svejedno iskorištavaju njihovu želju da budu potrebni.

Facebook komentari