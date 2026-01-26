BHRT i FTV: Posljednji pokušaj da se spasi javni servis

Zbog napuštanja sistema raspodjele prihoda od RTV takse od strane RTRS-a, u proteklih devet godina BHRT je uskraćen za više od 100 miliona KM što vodi finasijskom kolapsu tog servisa.

Članovi upravnih tijela i menadžementa dvije kuće svjesni su činjenice da ugrožavanje rada BHRT-a dovodi u pitanje i emitiranje RTV FBiH.

Rukovodstva BHRT-a i RTV FBiH saglasna su da se nastavi pritisak na organe vlasti i OHR da se iznađe rješenje da bi se izbjeglo gašenje BHRT-a .

Također, insistira se da se Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) izjasni o novoj visini RTV takse koja se nije mijenjala od marta 2013. godine,pišu Vijesti

Na sastanku je dogovoreno da zajedničko stručno tijelo predloži i novi Cjenovnik produkcijskih i logističkih usluga koje BHRT pruža RTV FBiH. Ovaj cjenovnik nije mijenjan punih 20 godina. Utvrđivanjem realne cijene koštanja ublažila bi se izuzetno teška finansijska situacija BHRT-a, saopćeno je iz BHRT-a.

Facebook komentari