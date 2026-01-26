Vijesti

BHRT i FTV: Posljednji pokušaj da se spasi javni servis

4.0K  
Objavljeno prije 51 minuta

Upravni odbori Radiotelevizije Bosne i Hercegovine (BHRT) i Radiotelevizije Federacije BiH (RTV FBiH) te generalni direktor ta dva javna servisa koji su se sastali danas, pokazali su dobru volju u traženju zajedničkih rješenja da bi se kritična finansijska situcija, koja prije svega pogađa BHRT, ublažila.

Zbog napuštanja sistema raspodjele prihoda od RTV takse od strane RTRS-a, u proteklih devet godina BHRT je uskraćen za više od 100 miliona KM što vodi finasijskom kolapsu tog servisa.

Članovi upravnih tijela i menadžementa dvije kuće svjesni su činjenice da ugrožavanje rada BHRT-a dovodi u pitanje i emitiranje RTV FBiH.

Rukovodstva BHRT-a i RTV FBiH saglasna su da se nastavi pritisak na organe vlasti i OHR da se iznađe rješenje da bi se izbjeglo gašenje BHRT-a .

Također, insistira se da se Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) izjasni o novoj visini RTV takse koja se nije mijenjala od marta 2013. godine,pišu Vijesti

Na sastanku je dogovoreno da zajedničko stručno tijelo predloži i novi Cjenovnik produkcijskih i logističkih usluga koje BHRT pruža RTV FBiH. Ovaj cjenovnik nije mijenjan punih 20 godina. Utvrđivanjem realne cijene koštanja ublažila bi se izuzetno teška finansijska situacija BHRT-a, saopćeno je iz BHRT-a.


Teme:, , ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh