Praktični savjeti: Kako spriječiti nastanak vlage u domaćinstvu

Mnoga domaćinstva se u ovo doba godine suočavaju s viškom vlage u prostoru i pojavom plijesni, koja ukućanima može stvoriti i zdravstvene probleme. Plijesan se može javiti kao posljedica viška vlage i može se stvoriti bilo gdje, pa i na mjestima koja ne vidite. Najbolje je spriječiti nastanak viška vlage, prije nego počne praviti probleme.

Postoji nekoliko trikova i savjeta pomoću kojih se efikasno može spriječiti nakupljanje viška vlage te pojava plijesni po zidovima.

Povećajte cirkulaciju zraka

Redovno prozračite kuću otvaranjem vrata i prozora, naročito u malim prostorijama. Kondenzacija na prozorima se često dešava, zato pomjerite sve što se nalazi na klupici, jer sprečava cirkulaciju zraka. Namještaj ne treba biti naslonjen na zid, već odmaknut, kako bi se poboljšao protok zraka.

Osigurajte dobru ventilaciju u kuhinji i kupatilu

Tokom kuhanja i tuširanja treba misliti na provjetravanje. Ventilator u kupatilu pomaže u sprečavanju viška vlage i stvaranju plijesni na zidovima, kao i skraćivanje tuširanja. Također, poželjno bi bilo nakon tuširanja ili brijanja starim peškirom prebrisati vlagu u kupatilu, pa se neće sakupljati u zraku. U kuhinji korištenje nape, osim što sprečava širenje neugodnih mirisa, također pomaže u sprečavanju stvaranja vlage. Ukoliko nemate napu, savjet je da uvijek poklopite tave i šerpe dok nešto u njima kuhate, zatvorite kuhinjska vrata prema ostatku stana i otvorite prozor u kuhinji, posebno kad kuhate neke namirnice u vodi, poput tjestenine.

Kontrolirajte oluke i odvode

Očistite odvode i oluke od ostataka koji mogu pogoršati odvod vode s krova. Ovo će spriječiti da dođe do curenja, a samim tim i vlaga neće moći ući u vaš dom.

Postavite odstranjivač vlage

Još jedan način kako se riješiti kondenzacije i ostalih posljedica viška vlage je postavljanje odstranjivača vlage. Možete ga postaviti u sve prostorije unutar kuće. Ovaj aparat efikasno upija vlagu iz zraka i stvara ugodnu klimu u vašem domu.

