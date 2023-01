Republika Srpska: Prosječna plata najmanja u građevinarstvu

Dok se u Republici Srpskoj u tri navrata povećavala plata budžetskim korisnicima, plata u privredi je povećana samo jednom.Najmanje prosječne plate u Republici Srpskoj su u građevinarstvu, a u Federaciji BiH u sektoru tekstila. Realnost je surova, jer ne mogu pokriti ni polovinu potrošačke korpe, piše BHRT.

Prosječna plata u Republici Srpskoj, uzevši u obzir statistiku, pokrije jedva 50 odsto potrošačke korpe jedne četvoročlane porodice. Međutim, statistika kaže da 26 hiljada radnika u Republici Srpskoj radi za platu manju ili jednaku 650 KM, dok više od 142 hiljade radnika radi za platu do 950 maraka.

VEDRAN JURIŠIĆ, ekonomista u Savezu sindikata RS

“Ta prosječna plata treba znati da tu ulaze i plate u javnom sektoru koje su znatno više nego plate u privatnom sektoru, mi smo uradili analizu još prošle godine za privredu i i utvrdili da je prosječna plata u privredi od 900 do 950 KM”.

Stanje nije ništa bolje ni u Federacije BiH, gdje takođe statistika kad obračunava prosječne plate uzima u obzir i znatno više plate u javnom nego u privatnom sektoru.

Ako se uzme u obzir da je najniža plata u Republici Srpskoj 650 KM, a u Federaciji BiH stotinu maraka manje jasno je da je inflacija gotovo progutala iznos plata u privredi.

MILENKO KRAJIŠNIK, predsjednik Fiskalnog savjeta RS

“Cijene hrane su i na zapadu do 30 posto porasle, energenata do 50 posto, transporta, cijene u proizvodnji,ono što utiče na potrošačku korpu je znači mnogo više od onih 10 ili 15 posto i to je problem, zato mi naizgled i nemamo toliku inflaciju, ali imamo ogroman problem”.

Sindikalci u Republici Srpskoj očekuju od novoformirane Vlade da u što skorijem periodu definiše polazne koeficijente za obračun plata, jer prethodno nije postignut dogovor socijalnih partnera o najnižoj plati, koja trenutno pokriva tek četvrtinu potreba četvoročlane porodice, piše BHRT.



