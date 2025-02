Njemačka: Gotovo tri miliona nezaposlenih, najviše u posljednjih 10 godina

Broj nezaposlenih u Njemačkoj u siječnju je znatno porastao, ali je ostao ispod granice od tri milijuna. Prema podacima Savezne agencije za zapošljavanje, u prvom mjesecu nove godine 2,993 milijuna ljudi bilo je bez posla.

U siječnju je bilo 186.000 nezaposlenih više nego prethodnog mjeseca. U usporedbi sa siječnjem 2024., broj nezaposlenih bio je veći za 187.000. Posljedica toga je da je stopa nezaposlenosti značajno porasla s 6,0 posto u prosincu na sadašnjih 6,4 posto. To je najviša razina u gotovo deset godina. Posljednji put broj nezaposlenih bio je viši u veljači 2015., kada je iznosio 3,017 milijuna.

Značajan porast nezaposlenosti u siječnju uobičajen je za ovo doba godine, budući da mnogi privremeni radni ugovori istječu krajem godine, dok se istovremeno gase sezonski poslovi ovisni o vremenskim uvjetima, poput onih u građevinarstvu. “Na početku godine nezaposlenost i nedovoljna zaposlenost, kao što je uobičajeno u ovom mjesecu, znatno su porasli”, izjavila je i predsjednica Savezne agencije za zapošljavanje Andrea Nahles, za Deutsche Welle.

No, ne utječu samo sezonska kolebanja na tržište rada. “Slabost gospodarstva ostavlja sve dublje tragove.” Jedan od pokazatelja toga je i pad potražnje za radnom snagom. U siječnju je Saveznoj agenciji za zapošljavanje prijavljeno 632.000 slobodnih radnih mjesta. To je 66.000 manje nego godinu dana ranije. Inflacija pada na 2,3 posto No istovremeno je stopa inflacije u Njemačkoj u siječnju neočekivano pala. Očito je da taj trend djelomično proizlazi i iz blagog smirivanja cijena hrane.

Potrošačke cijene u siječnju su porasle u prosjeku za 2,3 posto u odnosu na prethodnu godinu, objavio je Savezni ured za statistiku na temelju svoje prve procjene. U prosincu je stopa inflacije treći mjesec zaredom rasla – i to na 2,6 posto. Cijene energije u siječnju su bile 1,6 posto niže u odnosu na isti mjesec prethodne godine, što je jednako padu zabilježenom u prosincu. Cijene hrane su se u odnosu na prethodni mjesec povećale za 0,8 posto, dok je u prosincu rast iznosio 2,0 posto.

Znatno su skuplje postale usluge: njihovo je poskupljenje početkom godine iznosilo 4 posto, nakon što je u prosincu bilo 4,1 posto. Također, stopa inflacije bez uključenih cijena hrane i energije, koja se često naziva i temeljnom inflacijom, ponovno je znatno iznad dvo-postotnog cilja Europske središnje banke te iznosi 2,9 posto.

Facebook komentari