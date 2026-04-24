Jeftinije gorivo stiže u EU: Ursula von der Leyen predlaže uvođenje standarda E20

EK pod vodstvom Ursule von der Leyen razmatra uvođenje jeftinijeg goriva E20 u borbi protiv energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku, objavio je danas ekskluzivno njemački Bild.de.

Riječ je o gorivu koje sadrži 20 posto bioetanola. Preduslov za njegovo plasiranje na evropsko tržište je izmjena Direktive EU o kvaliteti goriva.

Tri zastupnika njemačke demohrišćanske unije CDU u Evropskom parlamentu, stručnjaci za energetiku, klimu i saobraćaj, primili su pismo predsjednice Komisije u koje je Bild imao uvid.

Von der Leyen piše zastupnicima u Evropskom parlamentu Peteru Lieseu (60), Jensu Giesekeu (54) i Norbertu Linsu (48), koji se dugo zalažu za E20:

“Prema važećim propisima, maksimalni dozvoljeni sadržaj etanola u benzinu je 10 posto (E10). Komisija potvrđuje ulogu koju mješavine biogoriva s većim udjelom mogu imati u dekarbonizaciji postojećih voznih parkova. Kao dio revizije okvira politike goriva, Komisija će razmotriti odobravanje viših nivoa etanola (E20), uzimajući u obzir posebno sva potencijalna pitanja vezana za prikladnost postojećih motora vozila za ovo gorivo i potrebu podsticanja ulaganja u napredna biogoriva.”

Ovo je zaokret i sada bi se jeftinije gorivo moglo uvesti širom Evrope, piše Bild. Unutar grupe Evropske pučke stranke (EPP) ovo se slavi kao proboj

