Jeftinije gorivo stiže u EU: Ursula von der Leyen predlaže uvođenje standarda E20

Objavljeno prije 26 minuta

Evropska komisija priprema revoluciju na benzinskim pumpama širom Evropske unije.

EK pod vodstvom Ursule von der Leyen razmatra uvođenje jeftinijeg goriva E20 u borbi protiv energetske krize izazvane ratom na Bliskom istoku, objavio je danas ekskluzivno njemački Bild.de.

Riječ je o gorivu koje sadrži 20 posto bioetanola. Preduslov za njegovo plasiranje na evropsko tržište je izmjena Direktive EU o kvaliteti goriva.

Tri zastupnika njemačke demohrišćanske unije CDU u Evropskom parlamentu, stručnjaci za energetiku, klimu i saobraćaj, primili su pismo predsjednice Komisije u koje je Bild imao uvid.

Von der Leyen piše zastupnicima u Evropskom parlamentu Peteru Lieseu (60), Jensu Giesekeu (54) i Norbertu Linsu (48), koji se dugo zalažu za E20:

“Prema važećim propisima, maksimalni dozvoljeni sadržaj etanola u benzinu je 10 posto (E10). Komisija potvrđuje ulogu koju mješavine biogoriva s većim udjelom mogu imati u dekarbonizaciji postojećih voznih parkova. Kao dio revizije okvira politike goriva, Komisija će razmotriti odobravanje viših nivoa etanola (E20), uzimajući u obzir posebno sva potencijalna pitanja vezana za prikladnost postojećih motora vozila za ovo gorivo i potrebu podsticanja ulaganja u napredna biogoriva.”

Ovo je zaokret i sada bi se jeftinije gorivo moglo uvesti širom Evrope, piše Bild. Unutar grupe Evropske pučke stranke (EPP) ovo se slavi kao proboj


