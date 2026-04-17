U Federaciji BiH pojeftinio dizel za 0,01 fening…

Prosječna maloprodajna cijena premium bezolovnog benzina 95 u Federaciji Bosne i Hercegovine danas je viša za jedan fening po litru u odnosu na jučerašnji dan, dok je cijena dizela istovremeno niža za isti iznos, podaci su Federalnog ministarstva trgovine.

Prema tim podacima, prosječna cijena benzina 95 (BAS EN 228 – BMB 95) na dan 16. aprila iznosi 2,92 KM po litru, dok je dizel (BAS EN 590 – 10 ppm) zabilježio blago smanjenje na 3,68 KM po litru.

Analiza kretanja cijena pokazuje kontinuiran rast u proteklom razdoblju. Krajem februara dizel je iznosio 2,35 KM po litru, da bi tokom marta zabilježio rast i krajem mjeseca dostigao 3,46 KM. Sličan trend zabilježen je i kod benzina, čija je cijena sa 2,32 KM krajem februara porasla na 2,73 KM krajem marta.

Rast cijena nastavljen je i u aprilu, kada su obje vrste goriva dosegle najviše vrijednosti sredinom mjeseca, uz blage dnevne korekcije.

U razdoblju od 28. februara do 15. aprila evidentirano je ukupno 15.242 OPC i OPM obrazaca, od čega se 10.101 odnosi na dizel, a 5.141 na benzin, navode iz Ministarstva.

Iz Federalnog ministarstva trgovine podsjećaju da je i dalje na snazi odluka o maksimalnim maržama za naftne derivate, kojom je za veleprodaju propisana marža od 0,06 KM po litru, a za maloprodaju 0,25 KM po litru.

Kontrolu primjene ovih mjera kontinuirano provode federalni i kantonalni tržišni inspektori, s fokusom na ispravnost formiranja cijena u veleprodaji i maloprodaji, javlja Fena.

Facebook komentari