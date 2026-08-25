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Petogodišnja djevojčica preminula nakon teške nesreće u Kraljevu

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Objavljeno prije 1 sat

Petogodišnja djevojčica, koja je teško povrijeđena u saobraćajnoj nesreći u Kraljevu, preminula je u Dječijoj univerzitetskoj klinici u Tiršovoj u Beogradu, objavila je Radiotelevizija Srbije.

Nesreća se dogodila sinoć oko 19 sati u Ulici Četvrtog kraljevačkog bataljona, kada je automobil iz još neutvrđenih razloga sletio s kolovoza i na trotoaru udario više pješaka.

Među povrijeđenima bila je majka sa dvoje djece – bebom u kolicima i petogodišnjom djevojčicom. Djevojčica je zbog težine povreda prevezena na liječenje u Beograd, ali je, uprkos naporima ljekara, podlegla povredama.

U Beograd je prebačen i dječak star godinu i po dana, koji je zadobio teške povrede glave i ekstremiteta,pišu Vijesti

Majka djece također je povrijeđena. Nakon nesreće zbrinuta je u Zdravstvenom centru „Studenica“ u Kraljevu, gdje joj je ukazana pomoć zbog teških tjelesnih povreda.


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