Gaza ostala bez još jednog izvora vode: Izraelski projektili uništili postrojenje pred početak rada

Stanovnici Šeik Radvana na sjeveru grada Gaze sedmicama su čekali da nova stanica za desalinizaciju počne dopremati vodu njihovim domovima i skloništima za raseljene osobe. Postrojenje, koje je bilo pred završetkom, trebalo je osigurati vodu za stotine porodica suočenih s teškom nestašicom.Međutim, nekoliko izraelskih projektila u ponedjeljak je pogodilo i uništilo stanicu prije nego što je počela raditi, naveli su stanovnici i očevici. Oštećeni su i šatori u okolini, kao i kuće već ranije devastirane bombardiranjem.

Izraelski javni emiter “Kan” objavio je da je meta napada bilo “skladište oružja Hamasa” u tom području. Stanovnici Gaze ističu da su ostali bez još jednog važnog izvora vode usred velikih ljetnih vrućina. Samo želimo vodu za piće i da operemo svoju djecu – rekao je jedan od stanovnika,piše Avaz

Majka troje djece Nuha Abu Isa kazala je da je šrapnel oštetio šator njene porodice.

Stanovnici navode da vodu moraju dijeliti na onu za piće, kuhanje i pranje, dok na cisternama često čekaju satima. Uništenje postrojenja dodatno je produbilo humanitarnu krizu u kojoj je pristup vodi za mnoge porodice postao svakodnevna borba. U blizini postrojenja oštećena je i džamija

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