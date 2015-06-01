Trump reže carine na čelik i aluminijum

Dužnosnici Ministarstva trgovine i ureda američkog trgovinskog predstavnika kažu da carine štete potrošačima jer podižu cijene proizvoda poput kalupa za pite i limenki hrane i pića, prema izvješću FT-a, prenosi Reuters.

Birači diljem zemlje zabrinuti su zbog potrošačkih cijena, a očekuje se da će troškovi života biti jedan od glavnih čimbenika za Amerikance uoči kongresnih izbora u studenom.

Nedavna anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da 30 posto Amerikanaca odobrava Trumpovo rješavanje problema rastućih troškova života, dok 59 posto ne odobrava, uključujući devet od 10 demokrata i jednog od pet republikanaca.

Prošle godine Trump je uveo carine do 50 posto na uvoz čelika i aluminija te je te carine više puta koristio kao alat za pregovore u odnosima s raznim trgovinskim partnerima.

Administracija Donalda Trumpa sada pregledava popis proizvoda obuhvaćenih carinama i planira izuzeti neke artikle, zaustaviti širenje popisa i umjesto toga pokrenuti ciljane istrage nacionalne sigurnosti određenih proizvoda, dodao je FT.

Bijela kuća i Ministarstvo trgovine nisu odmah odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar izvan redovnog radnog vremena.

Trump je nedavno u Detroitu hvalio svoje ekonomske rezultate, nastojeći preusmjeriti pozornost na američku proizvodnju i napore za obuzdavanje visoke potrošnje, dok Bijela kuća pokušava pokazati da se bavi ekonomskim problemima američkih kućanstava.

Američko Ministarstvo trgovine prošle je godine povećalo carine na čelik i aluminij za više od 400 proizvoda, uključujući vjetroturbine, mobilne dizalice, kućanske aparate, buldožere i drugu tešku opremu, kao i željezničke vagone, motocikle, brodske motore, namještaj i stotine drugih proizvoda.

