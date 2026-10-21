Val protesta zahvatio i Grčku: Oko 10 hiljada ljudi je na ulicama

Hiljade studenata i nastavnika izašle su danas na ulice diljem Grčke tražeći više novca za obrazovanje, bolje uvjete u školama i na fakultetima te manje učenika u učionicama.Prema podacima policije, oko 10.000 ljudi, među kojima je bilo mnogo učenika i studenata, mirno je prosvjedovalo u centru Atene i njezinim predgrađima. Prosvjedi su održani i u drugim grčkim gradovima. Okupljeni su izrazili solidarnost s prosvjednicima u Francuskoj i drugim europskim zemljama, gdje građani također prosvjeduju zbog sve viših troškova života i pogoršanja uvjeta obrazovanja.

“Od Grčke do Francuske želimo javno i besplatno obrazovanje”, skandirali su prosvjednici ispred grčkog parlamenta. Prosvjedi predstavljaju dodatni pritisak na vladu premijera Kiriakosa Micotakisa, koju sredinom 2027. čekaju izbori. Grci se već godinama suočavaju sa sporim rastom plata, visokim najamninama i sve većim računima za energiju, nakon što je zemlja prošla dugogodišnju dužničku krizu.

Prosvjedi poremetili rad škola i bolnica

Zbog prosvjeda je danas bio poremećen rad dijela državnih škola i bolnica. Prosvjedima su se pridružili i neki učitelji osnovnih škola te liječnici, nezadovoljni niskim platama i nedostatkom zaposlenika. Ministrica obrazovanja Sofia Zaharaki uoči prosvjeda poručila je da razumije zahtjeve studenata.

Zaharaki je priznala da visoki troškovi stanovanja opterećuju grčka kućanstva te najavila da se provode projekti vrijedni više od 733 miliona eura. Novac je namijenjen izgradnji novih studentskih domova i proširenju postojećih objekata.

Plate rastu, ali mnogi si ne mogu priuštiti stanovanje

Grčka se oporavila od dužničke krize koja je trajala od 2009. do 2018. godine. Tokom tog razdoblja smanjivane su plate i izdvajanja za obrazovanje u sklopu mjera štednje koje su bile uvjet za tri međunarodna paketa financijske pomoći vrijedna ukupno oko 290 milijardi eura.

Iako su plate od tada porasle, kupovna moć mnogih Grka i dalje je među najnižima u Europskoj uniji. Dodatno su je smanjili inflacija i nagli rast cijena goriva povezan s ratom u Iranu.

Prosječna mjesečna plata u Grčkoj iznosi oko 1500 eura, dok najamnine nastavljaju snažno rasti. Zbog toga si mnogi mladi više ne mogu priuštiti stanovanje u gradovima. Prosvjedi koji su se posljednjih mjeseci održavali u Grčkoj uglavnom su protekli mirno.

Micotakisova vlada najavila je da će državne subvencije i druge mjere pomoći kućanstvima i tvrtkama zbog visokih troškova energije dosegnuti oko milijardu eura,pišu Vijesti

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