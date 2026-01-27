Najuspješnija bh. poduzetnica s Nijemcima sprema milionsku investiciju

BiznisInfo.ba je o toj mogućnosti i ranije pisao, a informaciju je sada potvrdio Jozo Ivančević, načelnik Općine Prozor-Rama, koji je naveo da su već obavljeni početni razgovori s potencijalnim ulagačima.

– Imali smo početne razgovore sa grupom njemačkih investitora koji su došli zajedno s gospođom Snježanom Köpruner iz GS Holdinga Regensburg. Riječ je o ozbiljnim i pouzdanim partnerima, a trenutno zajedno radimo na idejnim skicama turističkih projekata – rekao je Ivančević.

Idejni projekti svjetskog ranga

Prema njegovim riječima, na izradi idejnih rješenja angažovan je renomirani arhitektonski studio iz Zadra, na čijem čelu je akademik Nikola Bašić, autor svjetski poznatih Morskih orgulja i Pozdrava Suncu u Zadru.

– On radi idejne skice za vidikovce Zahum i Izlaz, kao i za lokacije na Šćitu i još nekoliko atraktivnih tačaka koje je lično obišao. Ako interes investitora ostane, Rama bi mogla dobiti reprezentativne turističke objekte koji bi značajno promijenili sliku ove općine – istakao je Ivančević nedavno za Ramski vjesnik.

Sve ukazuje na to da bi, ukoliko projekat bude realiziran, moglo biti riječ o milionskom ulaganju s dugoročnim efektima na zapošljavanje i lokalnu ekonomiju.

Ko je Snježana Köpruner?

Snježana Köpruner važi za najuspješniju bh. poduzetnicu, a vlasnica je GS Holdinga, grupacije koja već godinama snažno investira u industriju u Bosni i Hercegovini.

Njena ključna kompanija GS-TMT (Tvornica mašina Travnik) jedna je od najznačajnijih industrijskih firmi u srednjoj Bosni, s decenijama iskustva u proizvodnji mašinskih dijelova i kompleksnih industrijskih rješenja za strana tržišta.

U okviru grupacije posluje i GS-Dynamics, koja je nedavno pokrenula proizvodnju u novoizgrađenoj fabrici u Novom Travniku, vrijednoj oko 8 miliona KM. Ova kompanija proizvodi električne bicikle i industrijske komponente za najveće svjetske brendove, a gotovo kompletna proizvodnja namijenjena je izvozu u EU, SAD i Kinu.

Fabrika u Prozoru-Rami – prekretnica za općinu

Posebno je značajno da je GS Holding nedavno otvorio i veliku fabriku metalske industrije u Prozoru-Rami, što je bila prva nova fabrika otvorena u ovoj općini u posljednjih 40 godina.

Upravo ta investicija pokazala je da njemačko-bh. partnerstvo ima dugoročnu viziju razvoja ovog kraja, a potencijalno ulaganje u turizam predstavljalo bi logičan nastavak industrijskog i ekonomskog širenja.

Od industrije ka turizmu

Ako dođe do realizacije, projekti u turizmu bi značili snažan iskorak za Prozor-Ramu, koja raspolaže izuzetnim prirodnim potencijalima, ali ih do sada nije u potpunosti valorizirala.

Povezivanje industrijskog kapitala, njemačkih investitora i vrhunske arhitekture moglo bi Ramu pozicionirati kao novu destinaciju na turističkoj mapi BiH, piše BiznisInfo.ba.

Za sada je riječ o ranoj fazi razgovora, ali uključenost Snježane Köpruner i njene poslovne mreže daje projektu dodatnu težinu i kredibilitet.

