Edin Džeko potpisuje za Schalke!

Edin Džeko u Schalke stiže kao slobodan igrač nakon polusezone provedene u redovima italijanske Fiorentine.

Iskusni 39-godišnji napadač odbio je znatno unosnije ponude i odlučio se za prelazak u nekadašnjeg velikana koji se posljednjih godina suočava s ozbiljnim finansijskim poteškoćama.

Tako će se Dijamant nakon dugih 15 godina vratiti u njemački fudbal.

Veliku ulogu u njegovom dolasku imao je bh. stručnjak Miron Muslić, koji uspješno vodi ekipu iz Gelsenkirchena od početka sezone.

Pored Muslića, Džeko će u Schalkeu sarađivati i s još jednim bh. predstavnikom – reprezentativcem Nikolom Katićem, koji je jedan od ključnih igrača u odbrani kluba i pravi stud odbrane,pišu Vijesti

Ovim transferom Džeko se vraća u sredinu u kojoj je započeo svoj uspon ka statusu jednog od najboljih napadača svijeta. U Njemačku dolazi nakon 15 godina, budući da je 2011. godine napustio Wolfsburg, s kojim je ranije osvojio titulu prvaka.

Schalke će biti ukupno osmi klub u njegovoj karijeri, a do sada je nastupao za Fiorentinu, Inter, Romu, Manchester City, Wolfsburg, Teplice i Željezničar u kojem je ponikao.

Facebook komentari