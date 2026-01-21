Horoskopski znakovi koji uvijek glume da im “nije ništa”, a sve ih pogodi

Neki ljudi će otvoreno reći kad ih nešto muči, dok će drugi slegnuti ramenima i reći da je sve u redu – iako u sebi vode ozbiljne unutarnje monologe. Prema astrologiji, ovi horoskopski znakovi posebno su skloni potiskivanju emocija i glumljenju ravnodušnosti, iako ih sitnice često pogode više nego što žele priznati.

Rak

Rakovi duboko osjećaju, ali ne žele uvijek pokazati koliko. Često će se praviti da ih nešto nije dotaknulo kako ne bi opteretili druge ili ispali “preosjetljivi”. U stvarnosti, sve spremaju u sebi i dugo razmišljaju o riječima, tonovima i sitnim promjenama u ponašanju ljudi oko sebe.

Djevica

Djevice će rijetko priznati da su povrijeđene. Umjesto toga, analizirat će situaciju do najsitnijeg detalja i same sebi objašnjavati zašto “nema smisla” da ih je nešto pogodilo. Izvana djeluju hladno i racionalno, ali unutra se često bore s osjećajem da nisu bile dovoljno dobre.

Jarac

Jarčevi ne vole pokazivati slabost. Kad ih nešto pogodi, radije će se povući i fokusirati na obaveze nego priznati da ih boli. Njihovo “ma dobro je” često znači da su emocije samo potisnute – i da će se pojaviti kasnije, kad ostanu sami.

Vodenjak

Vodenjaci će gotovo uvijek tvrditi da su iznad situacije i da ih takve stvari ne dotiču. No istina je da sve registriraju, samo emocije procesuiraju na distanci. Umjesto suza ili rasprave, povlače se i emocionalno se gase, što često zbunjuje njihove bliske ljude.

Ribe

Ribe često govore da im nije ništa jer ne žele sukobe ili tuđe brige. No upravo zato upijaju tuđe riječi, raspoloženja i probleme. Iako djeluju smireno, u sebi proživljavaju cijeli spektar emocija – često jače nego što itko primijeti, piše index.

