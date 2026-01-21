Svijet

Tramp objavio kartu na kojoj su Kanada, Grenland, Venecuela i Kuba prikazani kao dio SAD

Objavljeno prije 1 sat

Riječ je o fotografiji očito modificiranoj umjetnom inteligencijom

Američki predsjednik Donald Tramp podijelio je izmijenjenu fotografiju karte Sjedinjenih Američkih Država na kojoj su Kanada, Grenland, Venecuela i Kuba prikazani kao dio američkog teritorija, izvijestio je kanadski CBC.Riječ je o fotografiji očito modificiranoj umjetnom inteligencijom. Izvorna fotografija snimljena je u augustu, tokom posjete čelnika NATO-a Bijeloj kući, kada su Trampa u Ovalnom uredu posjetili, među ostalima, britanski premijer Kir Starmer i francuski predsjednik Emanuel Makron, navodi CBC,piše Avaz

Na originalnoj fotografiji vidi se standardna karta Sjedinjenih Američkih Država, bez teritorijalnih promjena. U verziji koju je Tramp sada podijelio karta je digitalno izmijenjena tako da uključuje i Kanadu, Grenland, Venecuelu i Kubu kao dio SAD-a.


