Stižu nadprosječno topli dani, za vikend jak jugo

Kako navode meteorolozi, od četvrtka, 22. januara, slijedi postepeno zatopljenje, dok se za vikend očekuje osjetnija promjena vremena, praćena padavinama koje bi lokalno mogle biti i obilnije.

„Noć na četvrtak, 22. januara, oblačna i većinom malo toplija u odnosu na prethodnu noć. U Hercegovini, na jugozapadu, jugoistoku i djelimično u centralnoj Bosni slabe padavine. Kiša u nižim, a na planinama slab snijeg.

U četvrtak ujutro najhladnije na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku Bosne uz temperaturu od -6 do -3 °C. U ostatku zemlje nešto toplije jutro uz temperaturu od -2 do 3, na jugu do 8 °C.

Oblačno i većinom suho vrijeme će se zadržati tokom dana u četvrtak. Lokalno slaba kiša u Hercegovini. Dnevna temperatura u četvrtak od 0 do 5, na jugu do 10 °C. Najhladnije u nizinama na sjeverozapadu, sjeveru i sjeveroistoku te lokalno po kotlinama.“

U petak, 23. januara, očekuje se nastavak zatopljenja uz postepeno jačanje južnog vjetra. Preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini i na jugozapadu Bosne povremeno padati kiša, bez većih količina padavina. Tokom poslijepodneva i večeri u većem dijelu zemlje puhati će umjeren jugo, a na planinama su mogući i jaki udari. Dnevne temperature kretat će se od 2 do 9, lokalno do 11 stepeni, dok će jutarnje vrijednosti uglavnom biti oko nule ili koji stepen iznad,pišu Vijesti

Za vikend, 24. i 25. januara, prognozira se dalje jačanje južine. Vrijeme će biti pretežno oblačno uz povremene padavine u većem dijelu zemlje, a više kiše očekuje se u nedjelju, kada su lokalno mogući i obilniji pljuskovi. Zbog dotoka toplijeg zraka, padavine će gotovo svuda biti u obliku kiše, dok je snijeg moguć samo na vrhovima najviših planina. Dnevne temperature uglavnom će se kretati između 6 i 13 stepeni.

Sličan vremenski obrazac nastavit će se i od ponedjeljka, 26. januara, kada će sa zapada pristizati vlažniji, ali topliji zrak. To će donijeti pretežno oblačno vrijeme s povremenim i lokalnim padavinama, uz povremeno pojačan južni vjetar. Prema najavama meteorologa, vrijeme će ostati iznadprosječno toplo, bez opasnih vremenskih pojava.

