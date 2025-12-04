Najuspješniji novembar u historiji sarajevskog aerodroma

Međunarodni aerodrom Sarajevo nastavlja nizati uspjehe i zabilježio je svoj najprometniji novembar u historiji, opsluživši 137.953 putnika.

Također, u istom mjesecu realizirane su ukupno 1.282 aviooperacije, a cargo teret je iznosio 244.893 kg.

U periodu januar-novembar 2025. kroz Međunarodni aerodrom Sarajevo prošlo je ukupno 2.093.490 putnika.

Ovi impresivni rezultati, kako ističu iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo, rezultat su zajedničkog rada, posvećenosti i profesionalizma svih zaposlenih, kao i potvrda uspješne saradnje s brojnim partnerima, aviokompanijama i institucijama.

Međunarodni aerodrom Sarajevo je u 2024. godini ostvario rekord, opsluživši 1.821.762 putnika, a svoj uspjeh ponovit će i u ovoj godini. Aerodrom Sarajevo je, dakle, već 10. novembra ostvario historijski rezultat tako što je dočekan dvomilioniti putnik, piše Fena.

Facebook komentari