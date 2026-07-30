“Spremaju se danima…” Slijede masovni napadi?! Zelenski se hitno oglasio usred noći!

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je danas građane Ukrajine da se ove noći mogu očekivati masovni ruski vazdušni udari koji se pripremaju već nekoliko dana.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski upozorio je danas građane Ukrajine da se ove noći mogu očekivati masovni ruski vazdušni udari koji se pripremaju već nekoliko dana.

“Prema izvještaju komandanta Ratnog vazduhoplovstva Oružanih snaga Ukrajine Anatolija Krivonožka, Rusi su se prije nekoliko dana pripremili za masovni udar i baš ove noći postoji velika verovatnoća da će ti udari biti izvedeni”, navodi se u Telegram objavi Zelenskog, prenosi Ukrinform.

On je poručio da je važno da ukrajinski partneri u potpunosti razumeju šta se dešava i da zaštita života ljudi direktno zavisi od njihove spremnosti ili nevoljnosti da pomognu sa isporukama PVO raketa.

“To se prije svega odnosi na Sjedinjene Američke Države i one partnere koji imaju PVO sisteme Patriot i mogu da podrže našu odbranu”, poručio je Zelenski i pozvao sve regione u Ukrajini da tokom noći prate sirene za vazdušnu opasnost, piše blic.

Facebook komentari