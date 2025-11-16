Povratak otpisanih: Nova Željezara Zenica najavljuje gradnju novih pogona

Iako se kompanija posljednjih godina suočava s ozbiljnim finansijskim izazovima i akumuliranim gubicima, najavljeni su ambiciozni planovi – uključujući gradnju potpuno novih proizvodnih objekata i modernizaciju postojećih kapaciteta.

O tome je bilo riječi na sastanku gradonačelnika Zenice Fuada Kasumovića i suvlasnika te generalnog direktora Nove Željezare Zenica Ahmeda Hamzića, koji je nedavno preuzeo upravljanje kompanijom.

Kasumović: Željezara će imati punu podršku grada

Gradonačelnik Zenice je tokom posjete naglasio da Nova Željezara u Gradu ima “prijateljsko okruženje” i punu institucionalnu podršku.

– Razgovarali smo o statusu radnika, razvojnim projektima Nove Željezare, zaštiti okoliša… Već sam informisan o nekim idejama i planovima vezano za izgradnju novih proizvodnih objekata. Gradska uprava će biti na raspolaganju Novoj Željezari Zenica u okvirima svoje nadležnost – rekao je Kasumović.

Kasumović je dodao da grijna sezona teče uredno i da ima uvjeravanja da će tako biti i u nastavku.

Hamzić: Trenutno stanje je teško, ali počinje velika transformacija

Novi suvlasnik i direktor Ahmed Hamzić otvoreno poručuje – situacija u Željezari je loša, ali postoji jasna vizija njenog potpunog preokreta.

Ističe da je potrebna ozbiljna državna podrška, kao i zakonska zaštita domaćih proizvođača, kakvu već imaju zemlje regiona i EU.

– Ne smijemo dozvoliti gašenje Nove Željezare Zenica. Suočeni smo s ogromnim gubicima, ali ovo je početak transformacije prema modernoj, ekološki odgovornoj i tehnološki naprednoj fabrici – rekao je Hamzić, koji je preuzeo Željezaru u partnerstvu sa fočanskim biznismenom Gordanom Pavlovićem.

Najavio je i organizovanje velikog okruglog stola s predstavnicima države, lokalne zajednice, medija i poslovnog sektora na kojem će biti predstavljeni vizija razvoja, plan restrukturiranja, projekti modernizacije itd.

Željezara Zenica, nekada simbol teške industrije u BiH, sada se suočava s jednom od najvažnijih prekretnica u svojoj historiji. Hoće li ambiciozni planovi i najavljena ekspanzija uspjeti preokrenuti trend višegodišnjih problema – bit će jasno već u mjesecima koji dolaze.

Facebook komentari