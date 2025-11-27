Bitkoin pao

Tržište je pod pritiskom jer su dužnosnici američkih Federalnih rezervi naznačili da neće biti naglog smanjenja kamatnih stopa, što je ojačalo dolar i smanjilo atraktivnost rizične imovine poput kriptovaluta, izvještava Trading View.

Ukupni volumen trgovine bitcoinom u posljednja 24 sata iznosi 72,55 milijardi eura. Bitcoinov indeks straha i pohlepe trenutno je na 21. mjestu u kategoriji “ekstremni strah”, što je znatno gore nego jučer kada je bio na 42. mjestu u kategoriji “strah”.

Vrijednost itrija (ETH) pala je za 5,99 posto na 3.053,26 eura, a vrijednost binance coina (BNB) za 7,45 posto na 822,14 eura.

Kriptovaluta salt pan (SOL) pala je za 8,89 posto na 139,71 eura, a lavandina (AVAX) za 6,74 posto na 14,21 eura.

Telegramova kriptovaluta toncoin (TON) danas se prodaje za 1,73 eura, što je 8,57 posto manje nego jučer.

Bitcoin, itrij i sol danas su najtrgovaniji. Kriptovalute MMT, DCR i PIVX trenutno bilježe najveći rast.

