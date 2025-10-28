Nijemci štede manje, ali u poređenju sa drugim daleko više

Njemački federalni Zavod za statistiku iz Visbadena saopštio je da građani Njemačke u ovoj godini štede manje, ali u poređenju sa drugim zemljama daleko više.

U prosjeku, jednu desetinu svog prihoda Nijemci svakog mjeseca odvajaju za štednju, ali zahvaljujući načinu ulaganja, štediše u drugim zemljama su daleko uspješnije, prenosi njemački nedjeljnik Špigl.

U prvom polugodištu 2025. godine, stopa štednje privatnih domaćinstava u Njemačkoj iznosila je 10,3 odsto, tj. na svakih 100 evra raspoloživog prihoda u prosjeku se stavljalo na stranu 10,30 evra.

Na mjesečnom nivou to je nešto manje od 270 evra po stanovniku, navodi se u saopštenju njemačkog federalnog Zavoda za statistiku, prenosi Tanjug.

Dugoročno, trenutna stopa štednje ipak je približno ista sa prosjekom koji se izračunava od 2000. godine, a kalkulacije federalnog Zavoda za statistiku za 2024. godinu pokazale su da su takozvane bruto stope štednje od 20 . u Njemačkoj znatno iznad EU prosjeka od 14,6 posto.

