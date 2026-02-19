Njemačka odbila 18.000 radnika sa Zapadnog Balkana

Radne migracije su se više nego udvostručile u Njemačkoj od 2020. godine. Prema podacima Agencije za zapošljavanje, u junu 2025. godine 420.000 radnika koji su obavezni da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje imalo je dozvolu boravka ili nastanjenja u Njemačkoj na osnovu svog zaposlenja. Zakon o kvalifikovanoj imigraciji stupio je na snagu 1. marta 2020. godine. Od tada su uvedene dodatne olakšice.

Lakše do plave kartice

Na primjer, minimalni uslovi prihoda za plavu karticu sniženi su 2023. godine. Trenutno, preko 164.000 radnika koji su obavezni da plaćaju doprinose za socijalno osiguranje, a dolaze iz zemalja van EU, ima plavu karticu. U poređenju sa 2020. godinom, to predstavlja povećanje od 114 posto.

Više konsultacija za strane državljane

Rastuće interesovanje za rad u Njemačkoj odražava se i u povećanoj potrebi za informacijama među kvalifikovanim radnicima. Broj digitalnih konsultacija koje Agencija za zapošljavanje (BA) nudi pojedincima iz inostranstva porastao je na ukupno 360.000 do kraja 2025. godine.

Uz opšte upite, BA takođe pruža savjete o priznavanju kvalifikacija čak i prije ulaska u Njemačku. Samo u 2025. godini, BA je sprovela 23.600 konsultacija o profesionalnom priznavanju.

Potražnja radnika sa Zapadnog Balkana

Dobra četvrtina radnika koji podležu doprinosima za socijalno osiguranje sa dozvolom boravka ili nastanjenja na osnovu zaposlenja dolazi iz Albanije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova, iz Crne Gore, Sjeverne Makedonije ili Srbije.

Na njih se primjenjuje Uredba o Zapadnom Balkanu, koja omogućava kvalifikovanim radnicima i drugim radnicima iz tih zemalja da se zaposle u Njemačkoj. Ova uredba je na snazi od 2016. godine.

Sredinom 2024. godine, kvota godišnjih dozvola za tržište rada udvostručena je na 50.000. Potražnja znatno premašuje ponudu. U decembru 2025. godine, Agencija je morala da odbije oko 18.000 zahtjeva jer je kvota premašena.

U 2020. godini ta brojka je bila nešto više od 200.000. Otprilike polovina njih došla je u Njemačku sa plavom karticom EU.

