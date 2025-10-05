Koliko nas košta navika izlaska u Sarajevu: Druženje po kafićima postaje luksuz

Ova odluka označava važan korak ka razvoju tržišta kapitala u Bosni i Hercegovini i predstavlja presedan za druge kompanije koje traže alternativne izvore finansiranja

Cijene variraju

Svaki ugostiteljski objekt nudi različitu uslugu, a ugostitelji na tržištu slobodno formiraju cijenu. Kafića ima mnogo, a cijene variraju. Ukoliko im je cilj pružiti dobru uslugu, kafu i ambijent, račun će vas skupo koštati. U takvim sarajevskim kafićima, običan esspreso platili smo papreno. Na Baščaršiji, kod Sebilja cijena obične male kafe je 3,50 KM, a ukoliko želite bosansku kafu platit ćete je čak 5,50 KM. Ako još naručite i kiselu vodu uz to, može vas koštati od tri do četiri KM. U samom centru grada cijene ostaju gotovo iste. U većini kafića esspreso će vas koštati tri KM, te ako sjednete zajedno s još tri prijatelja, potrošit ćete minimalno 10 KM. Udaljavanjem od centra cijene, opet, ostaju iste. Sve je manji broj lokala gdje običnu kafu možete platiti ispod tri KM.

Razgovor s ugostiteljima

Imali smo priliku porazgovarati i s ugostiteljem koji je, također, rekao da se cijena u posljednje dvije godine gotovo udvostručila, kada je riječ o nabavnim cijenama.

– Najveći utjecaj na cijenu kafe imaju nabavne cijene, a uostalom i cijene poput kirije, troškova oko poreza te samih dohodaka na platu. Kako sama cijena sirovina poskupljuje, tako poskupljuju i nabavne cijene a samim time i finalni proizvod, tojest ta sama kafa – izjavio je ugostitelj te dodao:

– Što se tiče samih reakcija na poskupljenje, to je kao i u svim ostalim stvarima u Bosni i Hercegovini. Ljudi se brzo priviknu, a i mislim da ljudi općenito ovdje piju kafu mnogo te im cijena kafe i ne predstavlja neki problem. Općenito u ovom dijelu grada su otprilike iste cijene kafe i pića svugdje.

Mišljenja građana

Pitali smo i građane koliko oni izlaze u kafiće i da li su poskupljenja dovela do toga da kafa postaje luksuz.

– Postalo je luksuz, ali ja moram da izađem i popijem kafu iz navike, a što se tiče poskupljenja sve je poskupjelo i definitivno je za mnoge ljude, nažalost, luksuz – izjavila je jedna gospođa.

Pitali smo i jednog gospodina koji je imao sličan odgovor.

– Luksuz jeste, pogotovo ljudima koji nemaju dovoljno, a cijene su bezobrazno visoke i ne smatram da su opravdane – ispričao je.

U kafiće najviše izlazi omladina, pa smo pitali i srednjoškolce za njihovo mišljenje.

– Pa zavisi, ali većina je podigla cijenu. Prije je bilo dosta jeftinije. To mi je najgore što je poskupjelo, ali opet zavisi, može se popiti za četiri KM što je pretjerivanje, a i može negdje za dvije, zavisi od kafića do kafića – bio je odgovor jednog srednjoškolca.

Zavisno od lokacije, klijentele, ponude vrste kafe, ali i samog cilja ugostitelja, cijene se kreću od 3 KM pa sve do 5 KM i više. Istina je da su poskupljenja promijenila svakodnevni život naroda u BiH, a izlasci za mnoge postaju sve rjeđi.

Basnoslovne cifre

Prema podacima Uprave za indirektno oporezivanje, uvoz kafe u BiH po kilogramu, i to sirove kafe košta 1,50 KM, a prošle godine ukupna vrijednost premašila je čak 140 miliona KM. Ipak, brojke na tržištu su daleko veće.

Cijene kafe u ugostiteljskim objektima, pogotovo u jeku sezone, dostižu i do šest KM. Obišli smo nekoliko lokacija u Sarajevu i saznali kako se te brojke kreću te ujedno pitali građane gdje oni najčešće piju kafu.

