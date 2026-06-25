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3 stvari koje mogu da naprave problem u automobilu ako ih na vrijeme ne sredite

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Objavljeno prije 46 minuta

Ako ne želite da vas auto ostavi na putu baš kada ste krenuli na prvi vikend izlet, odvojite 15 minuta za ove tri stvari.

1. Gume: pritisak nije „odokativna“ kategorija

Zaboravite pumpanje „otprilike“ na benzinskoj pumpi. Kada temperatura asfalta poraste, vazduh u gumama se širi i pritisak raste. Vožnja sa pogrešnim pritiskom znači dvije stvari: gume se troše neravnomjerno (i uništavate ih prije vremena), a automobil u krivinama postaje „ploveći“ umjesto preciznog i stabilnog.

Šta kaže praksa: Provjeravajte pritisak isključivo kada su gume hladne. Pogledajte naljepnicu na okviru vrata ili u uputstvu vozila, jer proizvođač nije to bez razloga propisao. I obavezno pogledajte profil gume – ako je stara i „ćelava“, nikakav pritisak vas neće spasiti na prvoj ljetnoj kiši.

2. Akumulator: „tihi ubica“ koji ne upozorava

Svi se plašimo zime kada auto neće da upali, ali istina je zapravo suprotna – akumulatori najviše „crkavaju“ ljeti. Visoke temperature ispod haube ubrzavaju hemijske reakcije, oksidaciju i pražnjenje, što slabi bateriju koja je često već na kraju svog vijeka.

Šta kaže praksa: Ako vam je akumulator stariji od četiri godine, nemojte čekati da vas iznenadi na parkingu tržnog centra. Zamolite mehaničara da ga testira. To traje minut, a znaćete na čemu ste. Kada auto jednom ne upali – kasno je za razmišljanje.

3. Brisači: kada staklo postane puno tragova

Zima je za brisače bila brutalna – led, snijeg, struganje zaleđenog stakla. Sada ih dočekuje sunce koje isušuje gumu do te mjere da postane tvrda i ispucala. Rezultat? Kada na autoputu krenete da čistite šoferšajbnu od insekata, brisači samo razmažu prljavštinu i naprave sloj kroz koji ne vidite ništa.

Šta kaže praksa: Provjerite gumice. Ako ostavljaju tragove ili „preskaču“ po staklu, mijenjajte ih odmah. Nije stvar estetike, nego bezbjednosti – jedna sekunda loše vidljivosti pri 130 km/h može da vam pokvari cijelo ljeto.

Automobil nije stvar koju samo sipate i vozite, ma koliko bio dobar. Ove sitnice ne koštaju mnogo, a razlika između „uradio sam pregled“ i „ostao sam na putu“ često zavisi baš od njih. Provjerite gume, testirajte akumulator i zamijenite metlice brisača. Uštedićete sebi živce – i trošak šlep službe, prenosi Autoblog.


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