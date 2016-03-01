Mnogi ovo ne rade, a može završiti kobno: Jedan korak nikako ne preskačite na benzinskoj

Objavljeno prije 12 minuta

Prije nego krenete točiti gorivo u svoj automobil, vozilo biste trebali dodirnuti jer vam to može spasiti život.

Naime, stručnjaci pojašnjavaju da pokret koji čovjek napravi prilikom izlaska iz automobila može stvoriti statički elektricitet.

Ako nakon izlaska iz automobila krenete natočiti gorivo, taj isti statički elektricitet može dovesti do opasne iskre.

Ta iskra je dovoljna da zapali bilo koju paru koja se nalazi oko vrha mlaznice – rekao je Scott Boorse, direktor tehničkih programa i poslova Instituta za naftnu opremu (PEI).

Institut za naftnu opremu je od sredine 1990-ih dobio izvještaje o oko 200 incidenata na benzinskim pumpama uzrokovanih statičkim elektricitetom.

– Dolazi do statičkog pražnjenja iz vašeg tijela u tu metalnu mlaznicu, a kada se to dogodi, postoji mogućnost da se pojavi iskra.

No, Boorse kaže da vjerovatno ima mnogo više slučajeva koji nisu prijavljeni. Dok su sitnije iskre česte, pravi požari uzrokovani njima su rjeđi, prenosi Novi.


