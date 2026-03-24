5 korisnih savjeta kako uštedjeti gorivo

Svaki put kada sjednete za volan svog benzinskog ili dizelskog vozila, imate priliku uštedjeti – jednostavno vozeći ekonomično.

Primjenom nekoliko savjeta moguće je uštedjeti stotine eura godišnje. Manja potrošnja goriva nije samo dobra za vaš novčanik, nego i za okoliš, piše danski portal FDM.

Odaberite pravi automobil

Prilikom kupnje obratite pozornost na potrošnju goriva. Automobil s manjom potrošnjom znači svakodnevnu uštedu na gorivu i niže godišnje troškove (npr. registracije). Ako često vozite na duže relacije i autocestom, razmislite o dizelskom vozilu koje zadovoljava najmanje normu Euro 6d.

Ubrzavajte postupno (otprilike s pola gasa) do željene brzine. Pratite promet ispred sebe i držite razmak jer ponovno ubrzavanje nakon kočenja povećava potrošnju. Ako možete, pustite vozilo da lagano „klizi“ prema semaforu na crvenom svjetlu.

Pazite na brzinu

Kad motor radi pod velikim opterećenjem, troši više goriva. Povećanje brzine s 110 na 130 km/h može povećati potrošnju i do 20 %. Vozite u najvišem mogućem stupnju prijenosa i pokušajte održavati stalnu brzinu – primjerice pomoću tempomata. Nagla ubrzanja znatno povećavaju potrošnju.

Ako vas zanima dodatna edukacija o ekonomičnoj vožnji u vlastitom vozilu, postoje specijalizirani tečajevi sigurne i štedljive vožnje.

Štedite energiju

Isključite dodatne potrošače poput grijanja stražnjeg stakla, klime ili grijanja sjedala kada vam nisu potrebni. Ugasite motor ako duže stojite – rad u praznom hodu troši gorivo i šteti okolišu. Redovito održavajte vozilo i pazite na tlak u gumama – preporučuje se držati ga na gornjoj granici preporučenih vrijednosti. Te podatke možete pronaći u priručniku vozila ili na unutarnjoj strani poklopca spremnika goriva.

Smanjite otpor zraka i težinu

Ne vozite nepotreban teret – dodatna težina povećava potrošnju. Smanjite otpor zraka tako da držite zatvorene prozore i krovni otvor te uklonite krovne nosače i kutije kada ih ne koristite.

