Zašto se baterija električnog automobila prazni dok vozilo stoji

Pražnjenje baterije kod parkiranih električnih automobila nije rijetka pojava.

Vlasnici ponekad primjete da se stanje napunjenosti smanji i do 10% u jednom danu, iako vozilo nije korišćeno.

Šta je vampirska potrošnja i zašto se dešava

Iako su neke uzroke proizvođači vremenom riješili, jedan problem i dalje ostaje čest.

Ovaj fenomen često se naziva “vampirska” ili “fantomska” potrošnja. Posebno je bio poznat kod modela poput Tesla Model S i Tesla Model X. Kod njih je baterija ponekad gubila značajan procenat napunjenosti tokom noći.

Jedan od razloga bila su softverska ažuriranja koja je kompanija Tesla među prvima počela da šalje bežično. Taj proces je trošio energiju, ali se danas smatra da je ovaj problem uglavnom riješen.

Funkcije i navike koje povećavaju potrošnju energije

Potrošnju povećava i Teslin “Sentry Mode”, režim u kojem kamere nadziru okolinu parkiranog vozila.

U nekim slučajevima uzrok su i navike vozača. Na primjer, često proveravanje stanja baterije putem mobilne aplikacije “budi” sistem automobila iz stanja mirovanja, što troši energiju.

Slično se dešava ako je otvoren prozor ili krovni otvor, jer vozilo tada ne može da pređe u režim mirovanja.

Kod Tesle dodatnu potrošnju može izazvati i “Dog Mode”, funkcija koja hladi kabinu zbog kućnih ljubimaca, prenosi b.92.

Ako uzrok nije ponašanje vozača, najčešći razlog je neispravan 12-voltni akumulator. Iako električni automobili imaju veliku pogonsku bateriju, klasični 12-voltni akumulator napaja brojne elektronske sisteme.

Prema analizi kompanije Carly, problem nastaje kada se taj akumulator isprazni. Elektronika tada koristi energiju iz glavne baterije kako bi ga dopunila, što dovodi do vidljivog pada napunjenosti pogonske baterije.

Kod kojih modela su gubici baterije najizraženiji

Podaci pokazuju da su gubici izraženiji kod Teslinog Modela S i Modela X, gdje baterija može gubiti od 1 do 3% dnevno, a u ekstremnim slučajevima i do 8%.

Na listi su i Mercedes‑Benz EQS i Mercedes‑Benz EQE, koji ponekad gube oko 1% dnevno.

S druge strane, kod modela poput Volkswagena ID.3, Volkswagena ID.4, Hyundaija Ioniq 5 i Kia EV6 ovaj fenomen je mnogo rjeđi i gubitak energije je minimalan.

Stručnjaci savjetuju da vlasnici električnih vozila obrate pažnju na stanje 12-voltnog akumulatora i po potrebi planiraju njegovu zamjenu, jer upravo on često stoji iza neočekivanog pražnjenja baterije, pišu nezavisne.

