Belgijanac u Bosni i Hercegovini pronašao ukradeni automobil

Belgijanac Kurt Hillaert iz Genta je u Sarajevu pronašao svoj ukradeni kombi, a prema njegovim riječima, ni policija ni osiguravajuća kuća mu nisu htjeli pomoć, pa je mafiji morao platiti da mu vrate njegovo vozilo.

Kaže da mu je automafija tražila 10.000 eura za otkup, a na kraju im je platio 1.000 eura.

Kako pišu belgijski mediji, Kurt Hillaert u Gentu ima svoju agenciju za iznajmljivanje, a u ponudi mu je bio i ukradeni kombi.

Naime, kombi je 5. maja prošle godine iznajmio čovjek koji je tvrdio da putuje sa porodicom u Njemačku.

Nedugo nakon toga je kombi nestao, a svi GPS uređaji su bili isključeni.

Hillaert je policiji prijavio krađu, ali mu, zbog birokratskih procedura i nedostatka saradnje između policijskih organa, nisu pomogli.

Dalje navodi da se uređaj za praćenje slučajno aktivirao i da je locirao svoj kombi u Sarajevu.

Hillaert je sam došao u Sarajevo, angažovao jednog Sarajliju za pomoć, te pronašao svoje vozilo.

