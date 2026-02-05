Pet robotskih pasa preuzima dio poslova u bečkim elektranama

Sve je počelo 2023. godine, kada je u elektrani Simmering počeo raditi prvi robotski pas nazvan Energy Dog. To je bio prvi slučaj u Evropi da četveronožni robot radi u redovnom pogonu elektrane.

Iako izgledaju futuristički, ovi roboti nisu ni igračka ni marketinški trik. Riječ je o ozbiljnim pomoćnicima opremljenim naprednom tehnologijom. Imaju kamere, termalne senzore za otkrivanje pregrijavanja, mikrofone za prepoznavanje neobičnih zvukova i senzore koji mogu otkriti prisustvo opasnih gasova. Drugim riječima vide, čuju i “njuše” potencijalne probleme prije nego ljudi.

Robotski psi samostalno obilaze postrojenja, penju se stepenicama, prelaze metalne rešetke i u realnom vremenu šalju upozorenja ako primijete nepravilnosti. Na taj način pomažu tehničkim ekipama da brzo reaguju i spriječe veće kvarove ili nesreće.

Iz Wien Energie poručuju da roboti ne zamjenjuju radnike. Njihova uloga je da preuzmu rutinske i potencijalno opasne zadatke, dok ljudi donose odluke i upravljaju procesima.

Velika prednost je da u rizičnim situacijama više nije potrebno da radnici prvi ulaze u opasna područja. U vremenu kada i Austrija osjeća manjak stručne radne snage, ovakav pristup pomaže da se ljudski resursi koriste pametnije.

Prvi robotski pas u elektrani Simmering već se dokazao u praksi. Do sada je obavio oko 4.000 obilazaka, svaki u trajanju od oko 90 minuta. Ukupno je prešao približno 1.600 kilometara, što je više nego udaljenost od Beča do Pariza.

Radi bez problema na temperaturama od minus 20 do plus 45 stepeni, ima 17 kamera i može se kretati brzinom do 6 kilometara na sat. Na početku je znao imati problema sa stepenicama, ali je to riješeno dodatnom laserskom tehnologijom za precizno snimanje prostora, koja mu pomaže da se stabilnije kreće,pišu Vijesti

Osim robotskih pasa, Wien Energie koristi i dronove za pregled teško dostupnih dijelova postrojenja i pomoć u hitnim situacijama. Cilj je veća sigurnost, pouzdaniji rad sistema i stabilno snabdijevanje energijom za sve stanovnike Beča, saopćeno je iz Ureda grada Beča u Sarajevu.

