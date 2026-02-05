Aktuelno

Prestigao Teslu: Volkswagen najprodavaniji električni automobil u Evropi u 2025.

Objavljeno prije 26 minuta

Volkswagen je pretekao Teslu u prodaji potpuno električnih automobila u Europi u 2025. godini, pokazali su podaci tvrtke JATO Dynamics objavljeni u četvrtak, što je još jedan udarac za američkog proizvođača automobila nakon što ga je kineski BYD prošle godine svrgnuo s mjesta vodećeg svjetskog proizvođača električnih vozila.

JATO je izjavio da je prodaja baterijskih električnih vozila (BEV) marke Volkswagen u Evropi porasla za 56% prošle godine u odnosu na 2024. godinu, predvođena snažnom prodajom novog ID.7.

S druge strane, registracije Tesla automobila pale su za 27% u istom razdoblju.

Volkswagen je prošle godine u Evropi prodao 274.278 električnih vozila, dok je Tesla prodala 236.357, prema podacima JATO-a.

Teslina mala, zastarjela linija automobila suočava se s jakom konkurencijom u Evropi, kako od tradicionalnih evropskih proizvođača automobila, tako i od sve većeg broja kineskih konkurenata. Tvrtka se također suočila s negativom reakcijama potrošača u Evropi zbog podrške izvršnog direktora Elona Muska krajnje desničarskim strankama na kontinentu.

Električna vozila su napravila “značajan korak naprijed” u Evropi 2025. godine, saopštila je tvrtka JATO Dynamics, s porastom registracija potpuno električnih automobila od 29% u odnosu na prethodnu godinu.

Podaci pokazuju da je ukupan broj registracija automobila porastao za samo 2,3% u 2025. godini.

Izvještaj je uključivao podatke iz 28 evropskih zemalja, uključujući Norvešku, Švicarsku i Veliku Britaniju koje nisu članice EU, ali isključujući Bugarsku i Maltu, prenosi Rojters.


