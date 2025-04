Kako poboljšati upravljanje automobilom?

Kada želimo da vozilo u zavojima prolazi brže, centar gravitacije je od velike važnosti. Iz tog razloga trkaći automobili imaju motor montiran nisko i u središtu, odnosno što bliže samom središtu vozila. Stoga je najjeftiniji no ujedno ne i najjednostavniji način da se poboljša upravljanje automobilom da se smanje dužina opruga. Ako se uspiju namontirati opruge manje za kojih tridesetak milimetara, čestitamo! Kada se smanji dužina opruga, smanji se i visina vozila, ali i njegova masa, a sve to je odličan efekt na središte gravitacije, što u konačnici dovodi do boljeg upravljačkog procesa. No, kako smo naveli, sam proces stavljanja manjih opruga nije nimalo jednostavan.

S manjim oprugama ide i sportski ovjes pa je svakako dobra ideja da se prilikom stavljanja manjih opruga stavi i sportski ovjes. Prednosti cijelog sustava za upravljanje su višestruke – vozilo će bolje prijanjati uz cestu, težina vozila i putnika bolje se raspoređuje, i tako dalje.

Ne zaboravimo ni na amortizere. Amortizeri su dobri kada se radi o prilagodbi vozila za nove uvjete i za bolje performanse na cesti. Stariji modeli su obično takvi da se može prilagođavati samo visina, ali ovi noviji nude i mogućnost prilagodbe kada govorimo o krutosti ili mekoći. Kada vozilo ima sportske karakteristike, ovo je zasigurno važna stavka, prenosi Raport.

Kod mnogo vozača gume su dio vozila o kojima se najmanje brinu. Neki idu toliko daleko da se i na ljetnim gumama voze zime pa se čude kad završe u jarku. Ipak, one su itekako važan dio, a posebice kada želite poboljšati upravljačke mogućnosti svojeg vozila jer su upravo gume to što ubrzava, usporava, prelazi zavoje, razne rupe i da ne nabrajamo dalje. Ovome možemo dodati da, ukoliko želite što bolje upravljati vozilom, onda trebate investirati u najbolje gume koje vaš novčanik može podnijeti. Osim što je bitno da nisu izlizane, sljedeća najvažnija stavka je pritisak u gumama. Provjeravajte ga barem jednom mjesečno. Također, razmislite o širim gumama. Kod širih guma veća površina prijanja uz cestu pa je samim time i lakše upravljati vozilom, ono bolje prijanja uz cestu.

Za kraj ne zaboravimo ni distancere, a oni se još nazivaju i proširivači špura. Distanceri se stavljaju na točak, odnosno izbacuju ga prema van, prema rubu blatobrana i zato se čini kao da je vozilo niže. Na ovaj se način povećava širina špura, a vozilo može brže prolaziti kroz zavoje i krivine.

Facebook komentari