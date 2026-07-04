Uzeo BMW na lizing, pa ga prodao u BiH: Sud u Njemačkoj muškarca proglasio krivim

Sud u Frojdenštatu (Freudenstadt), u Njemačkoj proglasio je krivim muškarca koji je automobil, uzet na lizing, prodao u Bosni i Hercegovini, iako je znao da nije njegov stvarni vlasnik.

Presuda se odnosi na krivična djela prevare i zloupotrebe povjerenja, a sudija je istakao da je optuženi bio svjestan da nije imao pravo otuđiti vozilo.

S druge strane, optuženi je tvrdio da nije znao da automobil ne smije prodati. Naveo je da se na taj potez odlučio jer više nije imao novca za plaćanje rata za BMW.

Automobil je potom prodat u Bosni i Hercegovini, iako je prema važećem ugovoru bio u vlasništvu lizing kompanije,piše Avaz

Prodati BMW bio je predmet lizing ugovora, što znači da je korisnik imao pravo koristiti vozilo, ali ne i prodati ga prije isplate posljednje rate i stjecanja vlasništva.

Zbog toga je osuđen na uslovnu kaznu zatvora. U dostupnom izvještaju nisu navedeni detalji o visini izrečene kazne, ali se navodi da je riječ o krivičnim djelima prevare i zloupotrebe povjerenja.

Mediji podsjećaju da prodaja vozila uzetog na lizing nije zakonski dozvoljena, jer korisnik lizinga nije vlasnik automobila. Vlasništvo ostaje na lizing kompaniji ili banci, koja mora dati saglasnost za svaku prodaju. Prodaja takvog vozila bez odobrenja može predstavljati krivično djelo pronevjere i podliježe zakonskim sankcijama.

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