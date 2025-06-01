Još jedan veliki proizvođač odustaje od električnog modela

Japanski automobilski div Mazda odgađa lansiranje prvog električnog automobila razvijenog u vlastitoj režiji za dvije godine.

Trebao je debitirati 2027. godine, a pojavit će se na tržištu 2029. godine. Uzmite u obzir da ove odgode na dvije godine često imaju i dublje implikacije pa bi se taj period mogao još produžiti. Mazda nikada nije bila pretjerano entuzijastična kada su električni automobili u pitanju. Prema riječima izvršnog direktora kompanija Masahira Mora, Mazda ne treba otpisivati ​​fabrike ili pogone, budući da je odluka o odgodi donesena prije bilo kakvih ulaganja. Zato nam se i rok od 2029. godine čini preambicioznim.

– Donijeli smo odluku prije nego što smo počeli. Kada su u pitanju električni automobili, uvijek smo bili oprezni, citira ga Automotive News.

Ulaganja u elektrifikaciju do 2030. smanjuju se s oko 12,5 milijardi dolara na oko 7,5 milijardi dolara. To je smanjenje od gotovo polovice. Umjesto toga, Mazda preusmjerava resurse natrag na motore s unutrašnji sagorijevanjem i hibride.

Kompanija planira tri nova hibrida između 2028. i 2030. godine, uz hibridnu verziju novog CX-5 koja se očekuje već sljedeće godine. Kako bi i dalje mogla prodavati električne automobile na određenim tržištima, Mazda će se više oslanjati na automobile koji se razvijaju i proizvode u Kini zajedno s kineskim partnerom Changanom.

Modeli poput EZ-6 i EZ-60 izvozit će se u Evropu, Australiju i jugoistočnu Aziju… Mazdi je važno američko tržište, a tamo električni automobili više nisu subvencionirani. Također, na drugim tržištima potražnja za električnim automobilima je skromna. Sve je to utjecalo na odluke.

