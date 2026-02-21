Ukoliko vas je radar uhvatio na ‘minusu’ – imate dobre šanse da vam se kazna poništi

Vozači u Njemačkoj, ali i u drugim zemljama – oprez: neke kazne za prekoračenje brzine ove zime mogle bi biti nevažeće. Mobilni radari imaju postavljenu radnu temperaturu, a ako je previše hladno ili pretoplo, njihovi rezultati postaju upitni. Može li se kazna osporiti na -8 stepeni? Prema riječima dr. Michaela Bürgera, advokata za saobraćajne prekršaje iz Dresdena, vozači se možda trebaju malo manje bojati kazne na ekstremnim temperaturama.

U videu na Instagramu, on objašnjava da mnogi mobilni radari za brzinu postaju nepouzdani na temperaturama ispod -3°C ili iznad +50°C. Šta kažu proizvođači i kakav je zakon? Iako proizvođači nekih uređaja (kao što su M5 Rad3 ili D-Cop) navode da njihovi radari rade na temperaturama od -20°C do +60°C, mjerenja izvan optimalnog temperaturnog raspona često nisu garantovano tačna, prenosi N1.

Međutim, važno je naglasiti da još uvijek ne postoji jedinstvena sudska praksa koja bi jasno odredila na kojoj temperaturi radarska slika automatski postaje nevažeća.

Faktori koji utiču na netačnost mjerenja

Pored temperature, na tačnost mobilnih radara utiču i: – pogrešan smjer ili ugao mjerenja (za laserske uređaje), – greške pri instalaciji uređaja, – vanjski uticaji poput slabe vidljivosti ili refleksije svjetlosti.

Savjet za vozača: Prikupite dokaze

U slučaju spora, sudovi provjeravaju tehničku pouzdanost mjerenja, posebno u ekstremnim uslovima. Stručnjaci savjetuju da vozači uhvaćeni na vrlo niskim temperaturama pokušaju prikupiti dokaze, poput snimka s kamere na automobilu koji prikazuje vanjsku temperaturu, jer to kasnije može pomoći u osporavanju kazne.

Međutim, oprez je i dalje neophodan: samo zato što radar može otkazati u ekstremnim uslovima ne znači da je prekoračenje brzine sigurno ili dozvoljeno. Međutim, vjerovatnoća da vas radar detektuje na vrlo niskim temperaturama može biti nešto manja.

