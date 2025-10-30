Uskoro obavezna zimska oprema u BiH: Šta se traži i kada počinje kontrola

Prema uputama javnog preduzeća JP Ceste Federacije BiH d.o.o., za motorna vozila do 3,5 t i sa najviše 8 sjedišta primjenjuju se sljedeće opcije:

imati zimske gume (MS, M+S, M&S, Snow, Winter i dr.) na pogonskom (ili na svim) točkovima sa minimalnom dubinom profila od 4 mm

imati lance ili drugi uređaj za povećanje trakcije spreman za postavljanje.

Za vozila sa više od 8 sjedišta i/ili težinom iznad 3,5 t primjenjuju se dodatni zahtjevi koji su detaljniji, ali osnovni princip ostaje isti – prilagoditi gume ili imati alternativu (npr. lanci) za pogonsku osovinu.

Također, propisana je obaveza da vozila na kojima se nalazi snijeg ili led koji može ometati kretanje ili ugroziti preglednost budu izuzeta iz saobraćaja,pišu Vijesti

Što se tiče sankcija: ukoliko policija utvrdi da vozilo nema propisanu zimsku opremu, moguće su mjere kao što su zaustavljanje vožnje, nalog za otklanjanje neispravnosti, a u krajnjem slučaju i isključenje vozila iz saobraćaja.

